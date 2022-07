Tunisie: A Siliana, manifestation pro-référendum sous le slogan "Le référendum pour la reconstruction".

Tunis — Des volontaires, favorables au projet de la nouvelle constitution, ont organisé, dimanche, à Siliana, une manifestation sous le slogan "Le référendum pour la reconstruction".

Ces bénévoles, sympathisants de la campagne de Amel Ayari (personne physique), ont appelé à voter en faveur du projet de la nouvelle constitution et distribué des dépliants sur lesquels est écrit "Oui pour la nouvelle République".

Pour un des volontaires, Raouf Hosni, la nouvelle constitution représente "un espoir pour la Tunisie", d'autant plus qu'elle consacre "la souveraineté de l'Etat et du peuple, les valeurs et principes républicains et l'indépendance de la justice".

Dans une déclaration à l'agence TAP, Raouf Hosni a appelé à voter Oui au référendum.

Il a insisté sur l'importance de la réforme du système éducatif et économique, l'amélioration du pouvoir d'achat, la protection des droits de l'enfant et de la famille, la consolidation des acquis de la femme et des personnes à besoins spécifiques.

Il a, en outre, souligné la nécessité de soutenir le secteur agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire les déséquilibres entre les régions.