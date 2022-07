Afrique: Nelson Mandela et l'Algérie - Une relation particulière

Alger — Nelson Mandela avait une relation particulière et des liens "très étroits" avec l'Algérie, sa seconde patrie, l'ancien président sud-africain ayant été très imprégné de l'histoire de la résistance algérienne contre le colonialisme français, dont il s'est beaucoup inspiré dans sa lutte contre le régime de l'apartheid dans son pays.

"C'est l'Algérie qui a fait de moi un Homme". Ainsi parlait cette figure de proue de la lutte anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, pour témoigner d'une gratitude éternelle en direction du pays qui l'a accueilli et entraîné entre 1961 et 1962. C'est dire que la relation qui liait Nelson Mandela, connu également sous le nom de "Madiba" (1918-2013) à l'Algérie, était intime, presque fusionnelle, selon des analystes.

Ce n'est pas un hasard, si Nelson Mandela, libéré de prison en février 1990, après avoir passé 27 ans dans les geôles de l'apartheid, ait consacré sa première visite à l'étranger pour l'Algérie. Ainsi, c'est en mai 1990, que Mandela foule pour la seconde fois le sol algérien, pour être accueilli par le chef de la diplomatie de l'époque, Sid Ahmed Ghozali.

L'ancien ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud, Nourredine Djoudi, qui fut l'interprète de Mandela en 1962, se souvient de cette visite historique.

"Mandela a été impressionné par la Révolution algérienne et était venu en Algérie pour s'en imprégner, eu égard aux similarités entre les deux pays, telles que la discrimination raciale dont souffraient les Sud-africains et les Algériens", a ainsi déclaré M. Djoudi lors du "Forum de la mémoire" sur "Nelson Mandela et la Guerre de libération nationale", organisé mercredi dernier à Alger à l'occasion de la "Journée internationale Nelson-Mandela".

Pour Mandela, l'Algérie était une source d'inspiration tant sur le plan militaire que diplomatique. Il s'en était imprégné dans sa lutte anti-apartheid, a encore souligné le moudjahid et diplomate algérien.

Lors de sa première visite en Algérie, Nelson Mandela a été accueilli triomphalement à la Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf par le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), feu Abdelhamid Mehri. Le futur président de l'Afrique du Sud post-apartheid a eu des mots qui témoignent d'une gratitude éternelle en direction de l'Algérie: "Je suis le premier Sud-africain à avoir été entraîné aux armes en Algérie. Quand je suis rentré dans mon pays pour affronter l'apartheid, je me suis senti plus fort", avait-il dit.

Et d'ajouter: "C'est l'Algérie qui a fait de moi un homme". Une sensation immortalisée par "Madiba" au Sanctuaire des Martyrs à Alger, qui a posé le poing levé vers le ciel en signe de victoire dans la lutte commune des deux peuples pour leur liberté, contre le colonialisme et contre l'apartheid. Et cette lutte commune remonte à avant l'indépendance de l'Algérie, en 1961 précisément.

A cette date, l'African National Congress (ANC) dépêche Nelson Mandela dans différents pays du continent noir pour trouver des appuis à la lutte contre le régime raciste de l'apartheid. Et après l'indépendance de l'Algérie, l'ANC ouvre un bureau à Alger. Ce bureau était représenté par de grandes personnalités de la lutte contre l'apartheid comme Robert Reisha et Johnny Makatini qui fut responsable des relations extérieures de l'ANC. Entre-temps, Mandela est arrêté et jugé fin 1962 par le régime raciste de Pretoria.

Condamné à perpétuité, il ne reverra plus la terre algérienne qu'en 1990, soit trois mois après sa libération (le 11 février 1990). Entre-temps, les militants de l'ANC seront admis dans l'académie de Cherchell et suivront des entraînements pointus.

Dans ses mémoires intitulées "Le long chemin vers la liberté", le défunt Mandela soutenait que la Révolution algérienne a représenté une "inspiration particulière" pour lui, dans le sens où elle a constitué "le modèle le plus proche du nôtre, parce que les Moudjahidine algériens affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène".

Le monde célèbre ce lundi 18 juillet, correspondant à la date de naissance de "Madiba", la Journée internationale Nelson-Mandela (Mandela Day), proclamée en novembre 2009 grâce à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, laquelle reconnaît la contribution que l'ancien leader a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale.