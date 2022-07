Afrique: "Karibu Ushelisheli !" - Le Président Kenyatta reçoit un accueil d'État aux Seychelles

Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé aux Seychelles dimanche à 17h10 pour une visite d'État de trois jours à l'invitation du président Wavel Ramkalawan.

Uhuru, qui est à la tête d'une délégation de 64 membres, a été chaleureusement accueilli par Ramkalawan à son arrivée et a reçu un bouquet de fleurs de Nael Nanon, neuf ans, de l'école primaire de Pointe Larue.

Après que la fanfare militaire eut joué les hymnes nationaux des deux pays, Kenyatta et Ramkalawan ont inspecté la garde d'honneur.

Dans une interview accordée à la télévision nationale des Seychelles (SBC), le ministre des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, a déclaré qu'il espérait que cette visite renforcerait les relations entre les Seychelles et le Kenya.

"Nous allons signer plusieurs accords dans différents domaines tels que le port, la police, la défense, la sécurité maritime et l'agriculture. Nous espérons discuter de tout cela et d'autres sujets tels que les échanges commerciaux et ce que nous pouvons importer du Kenya", a-t-il déclaré.

M. Radegonde a ajouté que "nous avons beaucoup parlé de la nécessité d'examiner le continent africain et les pays d'Afrique de l'Est et de voir ce que nous pouvons obtenir plus près de nous et peut-être moins cher. Cela fera partie des discussions pour pousser plus loin les relations dans tous les domaines."

Pendant son séjour aux Seychelles, un archipel de l'Océan Indien occidental, Kenyatta participera à plusieurs activités. Il aura des discussions bilatérales avec M. Ramkalawan lundi à State House et assistera à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale des Seychelles.

Il participera également à une activité de plantation d'arbres au jardin botanique et visitera la Vallée de Mai, l'un des sites seychellois inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé à Praslin, la deuxième île la plus peuplée.

M. Kenyatta, qui est le quatrième président du Kenya, a déjà été député, chef de l'opposition, ministre des collectivités locales, vice-premier ministre et ministre des Finances.

Il a été réélu pour un deuxième et dernier mandat en août 2017.

Le président kényan préside actuellement le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Sommet des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est.