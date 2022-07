Afrique: Conseil de Sécurité et Défense publie un communiqué sur les incidents au Nil Bleu

Khartoum — Le Comité Technique du Conseil de Sécurité et de Défense, dirigé par le Président du Conseil de Souveraineté de Transition et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a publié un communiqué sur les incidents dans la région du Nil Bleu.

Le communiqué indique que le Comité Technique du Conseil de Sécurité et de Défense s'est réuni sous la présidence du Président du Conseil de Souveraineté de Transition et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, en présence de la composante militaire du CST aujourd'hui, Dimanche 17 Juillet 2022, au Commandement Général des Forces Armées.

Le comité a discuté la situation sécuritaire dans tout le pays, y compris les derniers incidents regrettables dans la région du Nil Bleu, qui ont entraîné la mort d'un certain nombre de citoyens et des dommages à des propriétés privées et publiques, a dit le communiqué.

Les Forces Armées prient pour la miséricorde des martyrs et souhaitent une récupération rapide aux blessés.

Le texte a souligné que, afin de sécuriser le pays et de préserver sa sécurité nationale, le Comité Technique du Conseil de Sécurité et de Défense a décidé de souligner les mesures prises par le comité de sécurité de la région pour empêcher l'aggravation du conflit entre les composantes de la région et ordonner au Procureur Général de former un comité d'enquête en préparation à la reddition de comptes.

Le comité de sécurité de la région devrait prendre les mesures juridiques nécessaires contre ceux qui attisent la sédition et incitent à des actes de violence.

Le comité a, en outre, décidé de renforcer les forces de sécurité dans la région et de continuer à agir fermement et rapidement avec tous les cas d'attaques contre les individus et les propriétés privées et publiques.