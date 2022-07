Sénégal: Hivernage, tensions politiques... - Serigne Mountakha Mbacké recommande des journées de prières

Le khalife général des Mourides, par la voix de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre son porte parole, a recommandé des récitals de coran et xassidas, à compter de ce dimanche 17 juillet et durant toute la semaine, pour conjurer les événements qui secouent le monde et le retard de l'hivernage dans certains endroits.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a également recommandé à la communauté musulmane, et particulièrement aux disciples mourides, qu'à l'issue de ces journées de prières de l'après midi, (Tisbar) de dévotion et de repentance, de prier pour un bon hivernage et une paix durable pour le pays.

De l'avis de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, actuellement en visite de courtoisie dans le département de Bambey, les séances de récital de coran, de zikrs et des xassidas vont démarrer ce dimanche dans tous les lieux de culte, sur toute l'étendue du territoire et invite les musulmans à faire des offrandes aux daaras et démunis du voisinage..