Cameroun: Graves révélations sur la relation entre Coq Sportif et la FECAFOOT

Coupe du monde 2018, les lions ne sont pas qualifiés pour le mondial en Russie. Le géant mondial Puma ne souhaite plus renouveler le contrat avec les lions au même montant d' 1.3 milliards de FCFA. En clair, chaque année, la FECAFOOT prenait chez Puma 1,3 milliards de FCFA. Qu'ont-ils fait de cet argent ? La vérité on la saura un jour. Mais en attendant, lisons les révélations faites par Allez-les lions sur les coulisses du contrat Fecafoot-Coq Sportif.

En cette année 2018, l'équipementier Puma estimait que la position du Cameroun dans le classement FIFA avait chuté, ensuite les lions ne présentaient plus de célébrités dans ses rangs .Puma a proposé pour renouveler le contrat, non plus 1.3 milliards de FCFA, mais 600 millions à verser tous les ans à la fédération .

Seidou Mbombo alors président de la FECAFOOT avait fait une déclaration lors d'une conférence de presse : " lecoqsportif nous a fait une proposition nettement supérieure à celle que Puma nous a faite récemment pour le renouvellement. Il faut signaler que Puma avait divisé par trois ce qu'elle nous offrait auparavant. " Seidou Mbombo Njoya en conférence de presse.

En clair, pour le président de la Fecafoot, Le Coq sportif avait la meilleure offre. Et pour justifier ses propos, il avait poste une photo de lui prétextant être allé relancer Puma sans suite favorable. Surprise, car comment pour de telles négociations, le président de la fecafoot pouvait se permettre d'aller tout seul rencontrer l'équipementier à Paris ? Tout devenait suspect.

Incroyable mais vrai, alors que Puma proposait 600 millions par an au Cameroun, Seidou Mbombo en toute discrétion a choisi Coq Sportif qui proposait 290 millions et qui n'a jamais versé ce montant, elle n'a versé que 100 millions de FCFA jusqu'à nos jours.

Puma avait prévu des équipements pour les lionnes et les lions, deux modèles distincts comme les autres nations. Curieusement avec le Coq sportif, ce n'était pas le cas, Mbombouo Njoya aurait fait fi de ces exigences dans le cahier des charges. Plus loin, la Fecafoot se retrouvait sans équipements. Tenez à titre d'exemple, le site allez les lions explique comment en stage en Hongrie, les U23 manquaient d'équipements, Rigobert Song aperçu arborant un sweat Puma et un Jogging Coq Sportif. Pareille pour les joueurs :

" La Fecafoot Officie vraiment je cherche toujours à comprendre pourquoi nos sélections portent encore Puma, sur ces images, vous pouvez voir Puma (en haut) et Coq Sportif (sur le short) en même temps. Mais quel manque de professionnalisme ! C'est indigne duCameroun. "Gaby Lele le 06 Sept sur son compte Twitter.

L'indignation était à son comble lors de la rencontre France-Cameroun ,il fallait tout simplement regarder la tenue de Colette Nana face à la France ? Tout le monde pouvait accepter cela sauf Etoo. Lorsqu'il rencontre le 10 Janvier les responsables de Coq Sportif, il se laisse séduire par la promesse de l'équipementier de donner le meilleur pour les lions.

Malheureusement, l'incompétence et mépris de l'équipementier obligera Eto'o à anticiper sur la fin de leurs contrats, le Coq sportif sera tout simplement virés.