Afrique: Nguenar Ndiaye - Place à l'avenir

Nguenar Ndiaye est sûrement l'une des révélations de ce tournoi. Athlétique, l'attaquante des Lionnes de la Teranga a été élue "Woman of The Match" de cette confrontation contre la Tunisie.

Protagoniste de cette victoire (obtenue après la séance des tirs au but 4-2 pour le Sénégal) qui envoie le Sénégal au tournoi qualificatif pour le Mondial 2023, l'attaquante de Bourges 18 n'a pu cacher sa satisfaction en conférence de presse d'après-match.

" Nous l'avons fait avec le cœur et les tripes. Aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre de perdre ", insiste-t-elle avec le sourire.

Quand on lui demande de revenir sur sa prestation personnelle lors de ce match, la Lionne de la Teranga déclare : " je voulais à tout prix ce trophée de meilleure joueuse du match. Vous savez quand je regarde rétrospectivement, notre performance de cette compétition, je repars avec un sentiment de fierté, et ça rien ne pourra me l'enlever " .

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2022 est désormais terminée pour le Sénégal, place désormais à la préparation du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde.

" On veut y aller. On a faim. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire toutes, c'est la première fois que nous goûtons à une grande compétition. On va bien se reposer puis se relancer " conclut-elle, pressée d'aller rejoindre ses coéquipiers pour fêter cette victoire.