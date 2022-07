Afrique: L'eau de noix de coco permet d'améliorer les races porcines

Nairobi — Selon un projet mené en Ouganda , l'utilisation de l'eau de coco riche en nutriments pour l'insémination artificielle de truies pourrait améliorer l'élevage et la qualité de la viande.

L'Ouganda a la plus forte demande en porcs d'Afrique de l'est avec 3,4 kilogrammes par habitant et par an et une population de 3,6 millions de porcs fournissant des moyens de subsistance à plus de 1,1 million de ménages, selon l'Institut international de recherche sur l'élevage.

Les chercheurs ont conçu le projet d'action communautaire après avoir réalisé que la plupart des petits éleveurs de porcs élèvent des races pauvres, ce qui entraîne de faibles taux de croissance, peu de porcelets produits et une viande de porc de mauvaise qualité avec peu de viande maigre et une teneur élevée en matières grasses.

" L'insémination artificielle facilite la collecte de sperme de verrats de qualité supérieure pour améliorer les génotypes, et par conséquent une productivité plus élevée est atteinte ", déclare Elly Ndyomugyenyi, chercheur principal du projet et maître de conférences au département de production animale de l'université de Gulu en Ouganda.

Les éleveurs prennent de l'eau de coco fraîche à partir de fruits âgés de cinq mois, connus pour être riches en nutriments tels que le sodium et le potassium, a-t-il ajouté. Cette eau est utilisée pour faciliter l'insertion et la distribution de la semence dans le canal reproducteur de la femelle.

" La forte concentration de sodium et de potassium dans les noix de coco vertes sont des facteurs qui contribuent à la mobilité et à la longévité des spermatozoïdes ", explique Elly Ndyomugyenyi. Ajoutant que " les noix de coco sont facilement disponibles sur les marchés locaux. Ils sont vendus comme les autres fruits locaux ".L'extraction se fait en ouvrant le fruit avec une lame aseptisée, après quoi l'eau est versée dans un gobelet propre avant d'être transférée à l'aide d'un chiffon en coton.

A en croire Elly Ndyomugyenyi, ce projet, qui est une initiative du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM), basé en Ouganda, a débuté en 2017 et a engagé près de 1 000 petits exploitants dans le pays.

Les agriculteurs participant au projet ont été formés à un meilleur élevage et sont désormais organisés en une association d' éleveurs de porcs (quelque chose qui n'existait pas auparavant dans la région) ajoute Anthony Egeru qui dirige le projet communautaire à RUFORUM.

L'accouplement naturel à l'aide de porcs mâles comporte une myriade de risques, notamment la transmission de maladies et la consanguinité qui entraîne une progéniture de mauvaise qualité, explique-t-il.

Il expose les porcs au virus mortel de la peste porcine africaine en raison du déplacement des mâles d'un endroit à un autre. Dans de nombreux cas, un village entier peut utiliser un ou deux verrats pour les accouplements, ce qui augmente le risque de transmission de maladies.

Multiplication

Joab Malanda, expert en production porcine au département des sciences animales de l'université d'Egerton, au Kenya, souligne qu'en plus de faciliter le processus d'insémination, l'eau de coco aide à augmenter le nombre de spermatozoïdes vivants viables et à prolonger leur durée de vie.

" En dehors du corps du mâle, les spermatozoïdes vivent environ quatre heures, après quoi ils commenceront à mourir en raison de la famine et des changements de température ; mais avec l'ajout de l'eau de coco, ils vivent jusqu'à 96 heures, permettant l'insémination au moment opportun ", explique-t-il dans un entretien avec SciDev.Net .

Joab Malanda ajoute que l'eau de coco permet également une certaine multiplication, car une moyenne de 200 millilitres de sperme récolté sur un verrat peut être divisée par dix, ce qui signifie qu'une seule " éjaculation " peut inséminer dix truies contre une seule dans un accouplement naturel.Mais pour que les agriculteurs fassent l'insémination, ils doivent être formés à l'extraction du sperme [et] à sa conservation, explique le chercheur.

Selon Elly Ndyomugyenyi, il existe un marché pour les porcs et la viande de porc en Ouganda, ce qui signifie que les agriculteurs investiront dans ce service en sachant qu'ils ne subiront aucune perte.

" L'insémination artificielle peut être adoptée de manière durable et étendue partout ailleurs, en particulier chez les petits exploitants agricoles ", soutient ce dernier. Soutenant que " c'est principalement parce que le fruit de la noix de coco se trouve dans presque toutes les régions du continent africain "

La version originale de cet article a été produite par l'édition de langue anglaise de SciDev.Net pour l'Afrique subsaharienne.