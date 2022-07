Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 juillet 2022

Côte d’Ivoire : Aviation- Un Cargo fait un atterrissage d’urgence

C’est l’Agence Apa qui rapporte l’information. Un vol cargo, faisant Abidjan-Monrovia, a fait un "atterrissage d'urgence" à l'aéroport international Fhb d'Abidjan, après que le train d'atterrissage a pris feu comme rapporté dimanche le dimanche 17 juillet 2022.La source ajoute qu’’aucun dommage" n'a été enregistré. Il s'agit du vol SIV 107, un avion de type ATR72 qui faisait Abidjan-Monrovia". L'incident est survenu à la suite de surchauffes des trains d'atterrissage où les pompiers ont vu la fumée. Cette compagnie fait du vol cargo pour le compte de Dhl", une entité spécialisée dans le transport de colis.

Sénégal : Canfoot féminin 2022- L’aventure continue pour les lionnes de la Teranga

L’équipe féminine du Sénégal disputera les barrages d’accès à la Coupe du monde 2023 en février en Nouvelle-Zélande. Les Sénégalaises ont décroché leur billet face à la Tunisie (0-0, 4-2 aux tirs au but), le 17 juillet à Casablanca, en match de classement de la Can 2022 , rapport Rfi sur son site.

Togo : Attaques terroristes- Faure aux côtés des parents des victimes

Quelques heures après les dernières attaques terroristes dans le nord du Togo, le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé s’est rendu sur les lieux des drames, auprès des communautés et familles éplorées. Selon Togopresse, le Chef de l’Etat est allé s’incliné en hommage aux victimes, et exprimé la solidarité de la Nation aux populations touchées. De leur côté, les Forces de défense et de sécurité invitent les populations à ne pas céder à la panique.

Mali : Accords d’Alger- Les ex- rebelles de la Cma pas contents

C'est la première fois que les ex-rebelles de la Cma ne réaffirment pas leur attachement à l'accord de paix d'Alger. Ils disent : « Nous sommes plus que fâchés », reconnaît l'un des responsables du mouvement armé, qui contrôle toujours la ville de Kidal, au nord-est du Mali, non loin de la frontière algérienne. La Coordination des mouvements de l'Azawad (Cma), alliance de groupes touareg et nationalistes arabes du Nord créée en 2014, alors en rébellion contre le pouvoir central, puis signataire d'un accord de paix avec Bamako en 2015.Rapportent plusieurs média locaux.

Gabon : Opération-anticorruption-Christian Patrichi Tanasa dans le box des accusés

Christian Patrichi Tanasa Christian est poursuivi pour détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Il sera lundi 18 juillet et mardi 19 juillet 2022,devant la Cour criminelle spéciale où il sera soumis à un interrogatoire dans le cadre d’une instruction à la barre. Il a été propulsé, à 36 ans, administrateur directeur général de Gabon Oil compagny, la compagnie nationale des hydrocarbures. Le ministère public doit apporter les preuves de la culpabilité du prévenu

Niger : Saison des pluie- Huit morts dans les intempéries.

Selon l’Agence nigérienne de presse(Anp), à la date du 16 juillet 2022, les statistiques de la Direction générale de la protection civile (Dgpc) font état de huit pertes en vies humaines causées par les intempéries.

Cameroun : Situation sécuritaire- Peur panique à Yaoundé

Dans son arrêté, le préfet du Mfoundi interdit l'abandon de colis, sacs plastiques et emballages dans les lieux publics. Le correspondant de Rfi qui donne l’information ajoute que le préfet annonce aussi que la « détention non justifiée » d'écrous, billes, boulons, clous ou morceaux de fer sera considérée comme « un préparatif dangereux ». Et surtout, il affirme que sera déclaré « suspect » tout « contrevenant » ainsi que « toute personne qui se réjouit des difficultés de l'État ou souhaite voir l'État en difficulté. »

Guinée Conakry : Transition - Embalo Sissoko et Yayi à Conakry

Le nouveau Président en exercice de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Umaro Sissoco Embalo, le médiateur de l’organisation dans la crise guinéenne, Thomas Bony Yayi et le nouveau Président de la commission de la Cedeao, Oumar Alieu Turay, sont attendus cette semaine à Conakry. Nous indique le site www. africaguinee.com qui cite des sources proches de l’organisation sous-régionale.

Tchad : Diplomatie- Macky Sall échange avec Mahamat Idriss

Le président du Conseil militaire de Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a été reçu par le président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, à Lusaka, en Zambie. Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, quelques heures après son arrivée dans la capitale zambienne, a reçu, dans la soirée du samedi 16 juillet, le Président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat. Ensuite, les deux personnalités ont été « reçues à leur tour, par le Président en exercice de l’organisation continentale, par ailleurs Président de la République du Sénégal, Macky Sall », annonce la présidence tchadienne. ( Source : Actucameroun)

Burkina Faso : Politique nationale- l’Unir- Mps parle à ses militants

L’Unir-Mps appelle ses militants et sympathisants à « faire barrage à la restauration de l’ancien régime par la junte militaro-civile au pouvoir » C’est ce qu’on pourrait retenir des assises de ladite formation politique ténues le 16 juillet 2022 à Ouagadougou. Dans le communiqué final, le plénum ordinaire du Bureau Politique National (Bpn) de l’Union pour la Renaissance Mouvement patriotique Sankariste (Unir-Mps) publié par Burkina 24