Afrique: [CAN 2022] - Les quarts de finalistes malheureux s'affrontent en éliminatoires du Mondial féminin 2023

Ce dimanche soir, quatre équipes d'Afrique s'affrontent lors de deux matchs distincts des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Les deux vainqueurs gagneront une place lors des Barrages du tournoi.

Le Nigéria, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Zambie sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022 au Maroc. Leur victimes respectives, le Cameroun, la Tunisie, le Botswana et le Sénégal disposent d'une chance pour sauver leur participation à cette compétition.

Les quatre équipes ont match ce soir lors de ce qui reste des éliminatoires du Mondial féminin 2023 dans la zone Afrique. D'abord, le Sénégal défie la Tunisie à 17h GMT au Stade Mohammed-V de Casablanca. Ensuite, le Botswana et le Cameroun s'affrontent au Stade Moulay Hassan FUS de Rabat à 20h GMT.

Les vainqueurs de ces deux matchs se qualifieront pour les Barrages de la compétition mondiale de la FIFA. Les deux équipes africaines, s'associeront à huit autres. Deux d'Asie (AFC), d'Amérique du Sud (CONMEBOL) ainsi que d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et une équipe d'Europe (UEFA) et d'Océanie (OFC).

Au terme des Barrages prévues en février de l'année prochaine, les trois meilleures équipes se qualifieront pour les phases finales de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 qui se tiendront en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.