Afrique: CAN 2027 - " J'encouragerais une co-organisation de l'Ouganda et de la Tanzanie ", Patrice Motsepe

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe encourage l'Ouganda et la Tanzanie à coorganiser la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Le Sud-Africain s'est rendu en Ouganda jeudi pour une visite de trois jours (du 14 au 16 juillet 2023). Motsepe a rencontré le président du Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale (CECAFA), Wallace Karia. Il a aussi été reçu par le président de la l'Association Ougandaise de football (FUFA), Magogo Moses Hassim. Le patron de la CAF a aussi rendu visite au président de la République d'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni et le secteur privé avant de partir pour les Seychelles.

" On m'a dit hier que l'Ouganda et la Tanzanie souhaitaient accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2027 dans ces deux beaux pays. En tant que président de la CAF, je dois soutenir les 54 AM de la même manière et je dois dire que personnellement, non seulement je saluerais, mais j'encouragerais une co-organisation de ces 2 pays, car cela apportera une énorme contribution au développement du football en Ouganda et en Tanzanie. ", a déclaré Motsepe dans le pays d'Afrique de l'Est.

" Cette région (CECAFA) n'a jamais accueilli la Coupe d'Afrique des Nations auparavant et ce serait une bonne décision à la fois pour l'Ouganda et la Tanzanie, non seulement pour promouvoir le développement du football, mais aussi pour d'autres domaines comme le tourisme, l'investissement et la relance de l'économie. ", a-t-il poursuivi.