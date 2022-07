Congo-Kinshasa: Modernisation des aéroports - Les ministres congolais et sud-africain des Transports en visite de prospection à Mbuji-Mayi

Le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Chérubin Okende et son homologue Sud-Africain Fikile Mbalula ont visité samedi 16 juillet à Mbuji-Mayi, l'aéroport de Bipemba. Chérubin Okende ministre congolais des transports et voies de communication, a justifié la présence à Mbuji-Mayi de son homologue Fikile Mbalula ainsi que de hauts responsables du secteur aérien d'Afrique du Sud par le fait que les gouvernements congolais et sud-africain veulent collaborer en vue de moderniser les infrastructures aéroportuaires de la RDC en copiant le modèle sud-africain.

Ils ont visité la piste d'atterrissage en cours de construction. Un nouveau tarmac se construit dans cet aéroport du Kasaï-Oriental.

" C'est une visite de prospection pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires en République Démocratique du Congo. A cette étape, nous devrions nous rendre compte des travaux lancés dans cet aéroport de Mbuji-Mayi. C'est une démarche qui traduit la vision de nos deux chefs d'Etat, pour la diplomatie de développement. Nous voudrions bien partager nos expériences pour arriver à une véritable renaissance de l'Afrique ", a indiqué Chérubin Okende.

" Il faut souligner que le modèle sud-africain est très développé et nous voudrions bien nous inspirer de ce modèle pour atteindre les mêmes performances dans notre pays. Un véritable acquis c'est que le ministre sud-Africain et moi-même, sommes déterminés à conjuguer nos efforts pour renforcer le partenariat. Et l'expérience sud-africaine va nous aider dans cette marche de modernisation de nos infrastructures. Ils sont aussi bien disposés à développer le secteur de transport d'une manière générale en République Démocratique du Congo ", a ajouté M. Okende.

Les deux ministres ont aussi inspecté les infrastructures aéroportuaires de Mbandaka, Muanda, Goma et Kolwezi.