Burkina Faso: USSU-BF 2022 - La région du Centre récompense ses lauréats

Cette année, 329 équipes de 49 établissements de l'enseignement post-primaire et secondaire, et 124 équipes issues de 27 universités et grandes écoles ont pris part aux différentes compétitions, pour le palmarès suivant :

-Finale nationale U15 : 2 médailles de bronze

-Finales nationales des universités et grandes écoles : 13 trophées, 17 médailles en or, 6 médailles d'argent et 3 médailles de bronze.

Des médailles obtenues aussi bien en sports collectifs (football, handball, basket ball et volleyball), qu'en sports individuels (judo, lutte, athlétisme).

C'est au regard de cette bonne performance que les premiers responsables de la région ont décidé de récompenser le mérite des lauréats.

La cérémonie de reconnaissance, présidée par le Gouverneur Abdoulaye BASSINGA, par ailleurs président du comité régional d'organisation de l'USSU-BF, s'est déroulée ce vendredi 15 juillet au sein de la Direction Régionale des Sports du Centre.

Étaient présents, les responsables des établissements post-primaire et secondaire, les directeurs régionaux en charge des sports et des enseignements post-primaire et secondaire de la région du Centre.

Notons que les lauréats ont reçu des enveloppes symboliques en guise d'encouragement.