Afrique: [CAN 2022] - Demi-finale (Zambie) - Bruce Mwape, " Nous aurons besoin de plus d'efforts " contre l'Afrique du Sud

interview

Le sélectionneur de la Zambie Bruce Mwape et la gardienne de but des Copper Queens Hazel Nali se sont exprimés ce dimanche après-midi en conférence de presse d'avant-match à la veille de leur choc des demi-finales contre l'Afrique du Sud.

Le match des Copper Queens contre les Banyana Banyana a lieu le lundi 18 juillet 2022 à 17H GMT au Stade Mohammed-V de Casablanca au Maroc. Ce sera un derby d'Afrique Australe entre la Zambie et l'Afrique du Sud.

Journaliste : comment préparez-vous votre match de demain ?

Bruce Mwape : Je pense que c'est un match où nous aurons besoin de plus d'efforts. Nous savons ce dont est capable l'Afrique du Sud, nous savons qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Parce que nous venons de la même région et nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises par le passsé. Bien sûr c'est un autre tournoi ici, mais nous savons quoi faire. Donc mon équipe est prête et est en forme pour ce défi de demain.

Journaliste : après avoir disputé les prolongations lors du dernier match, pensez-vous avoir l'énergie nécessaire pour affronter l'Afrique du Sud ?

Bruce Mwape : Nous avons débuté les préparations pour ce tournoi depuis longtemps et avoir disputé 120 minutes lors du dernier match n'a rien enlevé à votre motivation. Nous avons eu assez de temps pour récupérer et nous mettre dans le bain pour affronter les demi-finales. Tout comme les quarts de finale, les préparations pour les demi-finales se passent bien.

Journaliste : le fait d'avoir atteint cette phase pour la première fois vous motive t-il ou cela vous donne l'impression d'avoir atteint votre objectif final ?

Bruce Mwape : Nous sommes en demi-finales pour la première fois. Nous avons célébré cela mais nous n'allons pas continuer par le faire au risque de ne pas avoir la tête de l'objectif qui nous reste à atteindre, c'est-à-dire gagner le tournoi. Mais nous avons célébré parce c'est la première fois et c'est la première fois que nous nous qualifions aussi pour la Coupe du monde (féminine de la FIFA 2023). On a a célébré parce que c'est un exploit. Maintenant nous attendons le match des demi-finales.

Journaliste : même question

Hazel Nali : Je pense que le reste de l'équipe est aussi bien, on est prête pour le match. On s'est bien préparé. On est évidemment motivé par cette joie d'avoir atteint les demi-finales. Parce que c'est un exploit pour nous. Maintenant nous sommes focalisées sur le reste du tournoi, parce qu'à ce niveau c'est très important d'être serein. Donc nous sommes en forme et nous attendons avec impatience le match de demain.