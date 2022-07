Afrique: [CAN 2022] - Eliminatoires Mondial féminin 2023 - Botswana vs Cameroun, les Compos officielles

Botswana et le Cameroun s'affrontent ce dimanche soir lors de leur match des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Voici les compositions officielles.

La partie entre les Mares et les Lionnes indomptables débute à 20H GMT au Moulay Hassan FUS stadium de Rabat au Maroc. Le vainqueur de ce match et celui de Sénégal vs Tunisie se qualifieront pour les Barrages (février 2023) de la compétition mondiale de la FIFA. Les deux équipes africaines, s'associeront à huit autres.

Deux d'Asie (AFC), d'Amérique du Sud (CONMEBOL) ainsi que d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et une équipe d'Europe (UEFA) et d'Océanie (OFC).

La sélectionneuse des Mares Gaolethoo Nkutlwisang lancera : Bosija, Mochawe, Montsho, Tholakele, Gaofetoge, Thanda, Radlakanyo, Dithebe, Mogotsi, Galekhutle, Sechane.

Le sélectionneur des Lionnes Gabriel Zabo a annoncé : Bawou, Meffoumetou, Johnson, Awona, Ngock Yango, Ngock Monique, Ossol Kevine, Ngo Mbeleck, Ndzana, Abam et Nchout Ajara.