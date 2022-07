Algérie: De jeunes talents du chaâbi et Samir Toumi rendent hommage à El Hachemi Guerouabi

ALGER-Les soirées musicales commémorant le 16e anniversaire de la disparition du maître de la chanson Chaâbi, El Hachemi Guerouabi, ont été ouvertes samedi à Alger, avec les prestations de quelques lauréats aux éditions précédentes du prix éponyme, et celle, plus appréciée, de Samir Toumi qui a galvanisé le nombreux public présent.

S'étalant jusqu'à lundi, ces trois soirées dédiées à la chanson chaâbi, particulièrement au riche répertoire d'El Hachemi Guerouabi, disparu le 17 juillet 2006 à l'âge de 68 ans, ont été organisées à l'Auditorium du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

Révélés grâce au concours de chant initié par l'association El Hachemi-Guerouabi, cinq jeunes prestataires, aux voix présentes et étoffées, lauréats des éditions précédentes de ce Grand prix dédié à ce "maître incontesté de la chanson chaâbi", ont restitué, près d'une heure et demie durant, quelques grands succès du Cheikh.

Ainsi, le nombreux public, a pu apprécier dans le mode zidène, les interprétations de Faiz Ghemati et Hicham Mezian qui ont rendu les pièces "El Herraz" et "Ya ness djaretli el gharaïb", ainsi que "Korsane ighennem".

2e prix de l'édition 2022, la jeune Ghofrane Bouache (16 ans), dans son bel accoutrement traditionnel, a, quant à elle, opté pour un petit répertoire andalou, repris par nombre de cheikhs du Chaâbi, dont El Hachemi Guerouabi, interprétant notamment dans le mode Araq, "Rachiq el ked", "Ach ma iberred nirani" et "Wahd El Ghoziel".

Salim Sididris et Sid Ahmed Derradji ont clos la première partie de la soirée avec, respectivement dans les modes Sehli et Mezmoum, "Sobhane khaleq lekwane" et "Ya kouma sellou âala habibi", ainsi que "El Djazair zinet el bouldane" et "At'fekkart El Bahdja man'tawwal'chi naâmel dara", au plaisir d'un public enchanté et conquis.

Attendu de tous, Samir Toumi, talentueux et créatif, a enchainé trois programmes dans les modes, Raml el maya, Zidène et Sehli, et rendu une vingtaine de pièces dont, "Aïb aâlik enti m'henya", "Koulou ya ness", "El Bareh", ou encore "Hakmet".

Les 14 instrumentistes, dont les cinq jeunes chanteurs à l'affiche, de l'Orchestre "El Herraz", une des dernières créations de l'Association El Hachemi-Guerouabi, dirigés d'une main de maître par le maestro Smail Ferkioui, ont brillé de maîtrise et de virtuosité, dans un rendu marqué par les sonorités relevées exprimant le genre, et la diversité des cadences rythmiques et des variations modales, proposées par l'ensemble des chanteurs.

Lors de ces journées dédiées à la mémoire d'El Hachemi Guerouabi, le parcours artistique de ce grand maître du chaâbi est également évoqué dans des expositions de photographies, des conférences-débats, la projection d'un documentaire des archives de la Télévision algérienne.

Organisées par l'association culturelle El Hachemi-Guerouabi, en collaboration avec l'Office national des Droits d'Auteurs et Droits voisins (ONDA), ainsi que le Palais de la culture Moufdi-Zakaria, les soirées commémoratives de la disparition d'El Hachemi Guerouabi, se poursuivent dimanche avec deux prestations très attendues de Nadia Benyoucef et Abdelkader Chaou.