Algérie: Baccalauréat 2022 - Session réussie et exceptionnelle marquée par la percée de la filière Mathématiques

Alger — L'état d'expectative pour les candidats aux baccalauréat a pris fin avec l'annonce de ses résultats, samedi, avec une session juin 2022 "réussite et exceptionnelle", marquée par un retour à un système éducatif ordinaire, après les mesures exceptionnelles qui ont été adoptées durant la propagation du Coronavirus, comme affirmé par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Dans une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats de l'examen du baccalauréat (session 2022) qui a enregistré un taux de réussite national de 58,75%, M. Belabed a qualifié cette session de "réussie et exceptionnelle", citant à ce propos la poursuite des cours tout au long des trois trimestres, avec des séances éducatives de 60 minutes et un parachèvement de tous les programmes d'enseignement.

Ceci intervient après un régime exceptionnel que le ministère avait adopté durant les deux années passées, comme mesure préventive dans le contexte de la propagation du virus de la Covid-19, lors desquelles quelques cours ont été supprimés du programme éducatif scindé en deux trimestres, avec des cours de 45 minutes par séance.

Le ministre explique cette organisation scolaire optimale par les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du Gouvernement et des responsables chargés de cet examen national.

A ce propos, le ministre a indiqué que "l'Etat est fier de la réussite de l'examen du baccalauréat qui s'est déroulé dans des conditions ordinaires du fait de la conjugaison des efforts de tous les corps et services et de tous les membres de la famille éducative, à savoir les enseignants, les administrateurs, les travailleurs et les partenaires sociaux, syndicats et parents d'élèves".

La filière des mathématiques en tête du classement

La moyenne d'admission a été fixée cette année à 9,50/20 pour la deuxième année consécutive, en tenant compte des conditions sanitaires induites par la pandémie du nouveau coronavirus qui a influé sur l'état psychologique des élèves depuis 2020.

La filière des mathématiques a occupé la première place au classement national de baccalauréat session 2022 avec un taux de réussite de 78,78%. Une spécialité que l'Etat s'attelait à promouvoir, selon M. Belabed.

Présentant les taux de réussite des six (6) filières du cycle secondaire, le ministre a indiqué que la filière des mathématiques était en tête du classement national avec un taux de 78, 78%, suivie des langues étrangères (64%), sciences expérimentales (59,32%), lettres et philosophie (54,80%) puis gestion et économie (52,92).

Pour ce qui est des quatre (4) spécialités de la filière mathématiques le taux de réussite a atteint les 56,87% en génie mécanique, génie électrique (65,15%), génie civile (65,43%) et génie des procédés (64,92%).

Elle a été suivie par l'élève Merdas Manar (filière des sciences expérimentales) de Guelma, qui a obtenu une moyenne générale de 19,33/20. L'élève Traka Fadoua de la wilaya de Aïn Defla, dont la moyenne générale était 19,33/20 est arrivée en troisième place.

En ce qui concerne les élèves à besoins spécifiques, l'élève Kaakaa Asma dans la filière des lettres et philosophie a obtenu une moyenne de 18,10/20, sachant que cette élève a obtenu le taux le plus élevé du pays dans la matière de philosophie (17,5/20).

Quant aux résultats des écoles des cadets de la nation, le cadet Akbach Mohamed Lamine de l'école des cadets de la nation de Blida a obtenu une moyenne de 18,57/20 dans la filière des mathématiques.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité les lauréats du baccalauréat 2022, dont les résultats ont été annoncés samedi, leur souhaitant le succès dans leur parcours universitaire.

A rappeler que le taux de réussite à l'examen du Baccalauréat session juin 2022 a atteint 58,75 %.