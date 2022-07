Algérie: Une exposition sur le patrimoine architectural italien inaugurée à Alger

Alger — "Univers Olivetti, la communauté comme utopie", une exposition mettant en valeur le patrimoine architectural italien à travers des projets d'architecture et d'urbanisme de la ville industrielle d'Ivrée, patrimoine mondial de l'Unesco, a été inaugurée samedi soir à Alger.

Accueillie au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, cette exposition propose une sélection de produits et d'objets d'Adriano Olivetti, entrepreneur, industriel, innovateur et précurseur de l'urbanisme italien moderne.

Scindée en trois sections, "Univers Olivetti" consacre une partie à la chronologie de l'usine Olivetti, considérée comme moteur du développement politique et économique de la ville et à l'urbanisme.

Dans la section "Culture et Image", l'exposition met en valeur le rôle d'Adriano Olivetti dans la culture italienne et la promotion, la production et les commandes qui ont permis au code visuel d'Olivetti d'être reconnu comme une "figure pionnière" des arts graphiques du 20ème siècle.

Une autre section intitulée "Ville Politique et Société", explore les relations entre l'action d'Olivetti dans les secteurs de l'industrie et de l'urbanisme et les instruments qu'il a utilisés, en termes d'architecture, de sa présence sur le territoire et de sa capacité à allier pensée visionnaire et concrétisation politico- administrative, expliquent les initiateurs de ce projet.

Le visiteur aura ainsi à découvrir des documents autographes, projets d'architecture et d'urbanisme, livres et objets de la carrière d'Adrian Olivetti.

Une section photographique accompagne ce projet qui associe quatre photographes italiens. Les photographies en grand format de Luca Campigotto, Claudio Gobbi, Francesco Mattuzzi et Valentina Vannicola portent sur le thème d'Ivrée, ville industrielle du XXe siecle, classée patrimoine mondial par l'Unesco en 2018. Conçue entre 1930 et 1960 par des urbanistes et architectes italiens, cet ensemble architectural abrite des bâtiments de la firme Olivetti, et exprime une "vision moderne de la relation entre la production manufacturière, le bien-être, l'urbanisme et l'architecture".

Etaient présents au vernissage de l'exposition, le Conseiller auprès du président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, aux côtés de responsables d'établissements culturels sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts.

Organisée par l'ambassade d'Italie en Algérie et l'Institut culturel italien à Alger en collaboration avec le ministère de la Cuture et des Arts, "Univers Olivetti, la communauté comme utopie", est visible jusqu'au 13 août prochain.