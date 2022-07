Sénégal: Moustapha Niasse aux responsables Bby de Nioro - "Restez unis et mobilisés pour une majorité écrasante à l'Assemblée nationale "

A Keur Madiabel où il présidait, très tard dans la nuit du jeudi à vendredi (jusqu'à 2h du matin), le meeting d'ouverture de la campagne électorale de "Benno bokk yaakaar" (Bby) de Nioro, Moustapha Niasse a lancé un message d'unité à l'endroit des responsables du département pour une " majorité confortable " lors des Législatives du 31 juillet prochain.

NIORO-Comme il l'avait précisé, le 30 juin dernier, Moustapha Niasse quitte l'Assemblée nationale, mais pas la scène politique. Le leader de l'Alliance des forces de progrès (Afp) a appelé les responsables et militants de Benno du département de Nioro à rester " unis et mobilisés " pour offrir au Chef de l'Etat et à son Gouvernement une majorité confortable au niveau du Parlement au soir du 31 juillet prochain. " Le Président Macky Sall ne cherche pas à rafler tous les 165 députés, parce que nous sommes dans une démocratie, mais tout ce que nous souhaitons, c'est que sa coalition soit majoritaire ", a-t-il notamment déclaré sous une fine pluie qui s'abattait sur le Rip. Mais Moustapha Niasse est convaincu que " si nous restons mobilisés, le 31 juillet, le président Macky Sall sera fier de voir Nioro faire partie des départements qui auront le score le plus élevé ".

Il a tout de même précisé que le score, c'est d'abord le niveau de participation le jour du scrutin. " Faites tout pour amoindrir les risques d'abstention. Mobilisez tout le monde pour qu'ils aillent voter. C'est ce qui permettra d'obtenir une majorité écrasante qui n'écrase pas l'adversaire pour montrer qu'on est encore plus forts. C'est ce que j'attends de vous ", a-t-il ajouté, disant être " rassuré " par l'unité des responsables.

" Nous sommes le seul département où tous les 15 maires soutiennent la liste de Benno. C'est pourquoi vous devez continuer à rester unis comme à l'occasion des dernières élections locales pour une victoire massive, sans bavure, saine, une victoire de l'unité du département et des fils du Rip et du Niombato ", a insisté Moustapha Niasse, qui n'a pas manqué d'apprécier le profil des quatre investis sur la liste départementale de Bby.

" Macky Sall mérite d'être soutenu "

Il a, par ailleurs, fait savoir que " Macky Sall a montré, durant les 10 années à la tête du pays, ses ambitions, ses capacités et son leadership non seulement pour le Sénégal, mais également pour les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, voire pour tout le continent africain ", rappelant, dans la foulée, son " rôle important " dans les négociations avec le Chef du Kremlin suite au blocus du blé ukrainien. " Lorsque les choses se sont compliquées pour le Sénégal et l'Afrique avec la crise russo-ukrainienne, c'est lui, en tant que président de l'Union africaine, qui est allé rencontrer Vladimir Poutine là où il passe ses vacances (Sotchi, ndlr). Il a discuté avec lui pendant plus de 6 heures de temps ", a-t-il souligné.

Moustapha Niasse soutient que " quand Poutine vous reçoit et qu'il ne vous respecte pas, il prend une distance d'au moins 6 mètres, mais si vraiment il vous respecte, la distance ne fait même pas un mètre. Et entre lui et le Président Macky Sall, c'était 30 centimètres ", s'est réjoui le président sortant de l'Assemblée nationale.

" Macky Sall mérite d'être soutenu, bataillez-vous pour soutenir cet homme. Il n'est pas seulement pour Benno bokk yaakaar, encore moins pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique et le monde entier ", a-t-il fait croire lors de ce rassemblement.

Dans leurs prises de parole, la tête de liste départementale majoritaire, Aly Mané, le président du comité électoral, Amadou Lamine Dieng, Serigne Mbaye Thiam, responsable socialiste et Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, et les différents maires ont tous promis de rester dans cette dynamique d'unité pour avoir le meilleur score au profit de Benno et du Président Macky Sall.