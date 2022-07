Burkina Faso: Economie nationale - De l'espoir autour des pôles de croissance

La session ordinaire 2022 du Comité national de pilotage des pôles de croissance (CNPPC) s'est tenue, le vendredi 15 juillet 2022, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Albert Ouédraogo.

La session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance (CNPPC) se tient annuellement conformément aux dispositions réglementaires définies par le gouvernement. Cela pour assurer la coordination et la supervision de leur mise en œuvre fixée par l'Etat à travers une stratégie nationale de promotion. C'est à cet effet que la session de cette année s'est tenue, le vendredi 15 juillet 2022 à Ouagadougou, sous le thème : " Promouvoir les pôles de croissance comme instrument majeur de résilience de l'économie nationale dans un contexte à fort défi sécuritaire ".

Les participants ont apprécié l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session.

Pour le coordonnateur du secrétariat exécutif des pôles de croissance, Charles Dalla, les participants vont faire le bilan de la mise en œuvre des actions qui ont été planifiées en 2021, le point des résolutions et recommandations. En plus, de son avis, il a été question de présenter le projet de programme de 2022 et de demander son adoption. Au sujet du bilan, M. Dalla a confié qu'il y a de nombreuses activités en cours. A ce titre, il a laissé entendre en exemple qu'au niveau de Bagrépôle et de Sourou pôle, des travaux de bitumage et d'aménagements de superficies cultivables sont en cours. En outre, le coordonnateur a déclaré que la préparation du technopôle pharmaceutique de Kokologho se déroule bien afin de permettre son opérationnalisation. Charles Dalla a également indiqué que le gouvernement burkinabé, pour renforcer le développement socio-économique, a décidé de mettre l'accent sur la promotion des pôles.

Des réponses à la question sécuritaire

Et de préciser que les travaux sur le terrain sont beaucoup impactés par la question sécuritaire. De ce fait, l'Etat a déjà mis un dispositif sécuritaire et cela a été renforcé, sur la plupart des pôles comme Bagré, Sourou, Samandeni afin d'augmenter la confiance des populations qui ont déserté certains de ces sites. Cela va permettre de rattraper une grande quantité de la production de plus de 300 mille tonnes. A l'entendre, l'amélioration de la question sécuritaire devrait permettre de rectifier cette situation. L'une des solutions, selon le coordonnateur des pôles de croissance, est d'accroitre le nombre de personnel sur les sites, mais aussi de donner les moyens mobiles pour pouvoir faire des opérations immédiates dans le but de renforcer la sécurité sur les sites. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Albert Ouédraogo.

Il a salué la présence des différents acteurs invités pour l'occasion. Ainsi M. Ouédraogo a réitéré toutes ses amitiés et gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement sur les chantiers de développement et particulièrement pour toute la solidarité et le soutien manifestés en ces périodes difficiles où le Burkina Faso est confronté à diverses formes d'adversité. Pour lui, face à la crise sécuritaire qui sévit dans le monde et particulièrement au pays des Hommes intègres, son gouvernement est dans la dynamique de recherche de solutions pour résorber les crises et consolider l'économie nationale. Il a ajouté que cette session va aider à explorer les possibilités qu'offrent les pôles de croissance, en tant qu'approche holistique de développement, dans le cadre global de la lutte contre l'insécurité.