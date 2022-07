Burkina Faso: Artisanat minier - Deux jours pour repenser l'exploitation de l'or

Le ministère des Mines et des Carrières organise la première édition des Journées de l'artisan minier (JAM), sous le thème : " Exploitation artisanale de l'or dans un contexte sécuritaire difficile : défis et perspectives ", les 14 et 15 juillet 2022, à Ouagadougou.

Selon le DG de l'ANEEMAS, Jacob Ouédraogo, ces journées permettent d'échanger, entre autres, sur les bonnes pratiques dans le domaine des exploitations artisanales minières.

Les sites aurifères artisanaux sont en proie aux attaques terroristes et constituent une voie d'approvisionnement en produits chimiques pour la fabrication d'engins explosifs improvisés et de recrutement pour les groupes armés terroristes. C'est fort de ce constat que le ministère des Mines et des Carrières organise, les 14 et 15 juillet 2022, à Ouagadougou, les premières Journées de l'artisan minier (JAM) autour du thème " Exploitation artisanale de l'or dans un contexte sécuritaire difficile : défis et perspectives ". Selon le ministre des Mines et des Carrières, Jean Alphonse Somé, ces journées se veulent un cadre d'échanges entre tous les acteurs de la chaine de valeur des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées sur la question sécuritaire et la nécessité de réorganiser ce sous-secteur et de promouvoir les bonnes pratiques. L'objectif, a-t-il renchéri, est de convenir de façon participative et inclusive des mécanismes à même d'assurer une meilleure réorganisation et sécurisation de ces exploitations minières d'une part et de susciter des changements positifs dans ces sites, d'autre part.

Spécifiquement, il s'agit pour les participants, a-t-il détaillé, de faire un état des lieux de l'artisanat minier, de la situation sécuritaire sur les sites miniers artisanaux et d'échanger sur les réformes nécessaires pour une exploitation minière respon-sable et profitable à tous. A entendre le ministre Somé, les acteurs sont amenés à rechercher et proposer des solutions pour éviter que les sites aurifères artisanaux ne servent de refuges et de sources de financement aux groupes armés terroristes et à échanger sur la modernisation du sous-secteur des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées des substances de mine et de carrière. Les JAM, a-t-il souligné, serviront également de cadre pour récompenser les acteurs directs et indirects qui font des efforts dans le respect de la règlementation en vigueur, utilisent des techniques et technologies de travail améliorant le rendement et respectueux de l'environne-ment. Le Directeur général (DG) de l'Agence nationale d'encadrement des exploita-tions minières et semi- mécanisées (ANEEMAS), Jacob Ouédraogo, a justifié que cette activité fait suite à une série de concertations régionales lancées en juin dernier avec les acteurs régionaux sur les différentes préoccupations de l'artisanat minier.

La nécessité de réorganiser le secteur

Il s'agit concrètement, durant ces deux jours, a-t-il expliqué, d'échanger avec les acteurs pour revoir, sur le plan de l'encadrement technique, quelles sont les meilleures pratiques à promouvoir et sur le plan sécuritaire, quelle sera la contribution des acteurs pour mieux encadrer et travailler dans la sérénité, afin d'augmenter les recettes sur le budget de l'Etat. Le représentant des artisans miniers, Mahamoudou Koama, a salué les efforts du gouvernement pour les actions et initiatives entreprises dans l'encadrement et l'organisation du secteur de l'artisanat minier. La tenue de ces journées, a-t-il soutenu, vient à propos et traduit la volonté du gouvernement de trouver des solutions pour une meilleure réorganisation et sécurisation des sites aurifères.

Durant deux jours, les acteurs vont mener des réflexions sur les réformes nécessaires pour une exploitation minière artisanale responsable.

Pour lui, l'exploitation artisanale de l'or couramment appelée " orpaillage " est confrontée de nos jours à plusieurs préoccupations. Il s'agit, entre autres, du problème de cohabitation avec les populations riveraines et de la faible organisation du secteur avec la prédominance de l'informel. " Pour ce faire, nous sollicitons l'accompagnement de l'Etat par un encadrement de proximité et le renforcement de nos capacités opérationnelles ", a laissé entendre M. Koama. Il a espéré qu'au sortir de cette rencontre, des solutions à même d'endiguer les fléaux qui minent l'exploitation artisanale seront trouvées et des mécanismes d'accompagne-ment mis en place. Il a rassuré de l'engagement de l'ensemble des artisans miniers à jouer leur partition. Du reste, M. Koama a souhaité la pérennisation d'un tel cadre d'échanges pour le bonheur du secteur de l'artisanat minier et des populations locales.