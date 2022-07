Gabon: La Coupe Oloupi 2022 - Pour "l'Hommage et la Reconnaissance" à Okondja

La Coupe Oloupi reprend ses activités pour son édition 2022 en août prochain. C'est l'annonce faite le samedi 16 juillet 2022 à Libreville, par son Coordinateur Général et Président Fondateur, Jean Paul Eyebe Lendoye, lors d'une conférence de presse. L'ouverture officielle des jeux Oloupi aura lieu le 20 aout à Okondja, dans la province du Haut-Ogooué, précisément, dans le département de la Sébé-Brikolo, sous le thème : "Hommage et Reconnaissance".

"La Coupe Oloupi" reprendra de plus belle, officiellement, le 20 aout 2022 à Okondja, selon le Coordinateur Général et Président Fondateur, Jean Paul Eyebe Lendoye, sous le thème : "Hommage et Reconnaissance". L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée à Libreville. Mais bien avant, une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire des défunts. Les organisateurs ont aussi rendu hommage à ceux qui sont encore de ce monde, ceux qui, de près ou de loin, participent à faire bouger les lignes afin que les activités reprennent de plus belle pour le bien-être des populations.

Le Coordinateur Général et Président Fondateur a expliqué aux femmes et aux hommes des médias que "C'est une conférence de presse qui participe à relancer officiellement la compétition 2022 sous le thème : hommage et reconnaissance. Hommage à ceux qui nous ont aidés à faire évoluer cette compétition et qui nous ont précédés dans l'au-delà. Reconnaissance pour ceux qui sont encore en vie et qui continuent à contribuer à l'émergence de cette compétition" a t-il fait entendre.

La Coupe Oloupi, fait savoir Jean Paul Eyebe Lendoye, n'est pas seulement la fête. Elle permet aux jeunes d'émerger dans le domaine du football. "Il fallait le faire de manière officielle, compte tenu du fait que deux ans après, en 2018, les choses ne ses sont pas terminées en beauté. Il fallait remettre les gens en confiance, discuter et annoncer les couleurs, parce que c'est un événement particulier : Hommage et Reconnaissance. Ce n'est pas chaque année que nous le faisons, mais cette année, nous avons pris cette décision pour essayer de ramener tout le monde à de meilleurs sentiments" confie t-il.

Le Comité d'organisation a précisé et insisté que le démarrage officiel de la compétition aura bel et bien lieu le 20 août. Il y aura le défilé de toutes les 16 équipes qui seront retenues. Le match de gala aura bien lieu ce même jour.

Pour la petite histoire, la Coupe Oloupi est une vielle compétition qui date de 41 ans aujourd'hui, mais les tournois de football vacances datent de 42 ans. "La première édition, quand j'ai eu l'idée d'organiser les compétitions, portait le nom d'EYEBS... Une fois terminée cette compétition, avec le rendu que nous avons pu avoir et avec ma modeste personne...il fallait trouver un nom qui puisse fédérer tout le monde. C'est pourquoi nous avons préféré choisir Oloupi qui est un patriarche d'Okondja. Chemin aidant, tout le monde s'est agrippé à Oloupi pour que la compétition puisse résister jusqu'à maintenant, malgré vents et marrées" raconte Jean Paul Eyebe Lendoye.

Les populations du département de la Sébé Brikolo attendent patiemment la reprises des jeux Oloupi pour l'unité et l'amitié autour du ballon rond. Okondja va sans doute vibrer aux sons et dansent pour célébrer le football, qui lui, est fédérateur .