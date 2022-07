Soudan: Badi - La sécurité et la stabilité des citoyens à la tête des priorités

Rossaires — Le Gouverneur de la région du Nil Bleu, Ahmed Al-Umdda Badi, a affirmé que le gouvernement de la région accordait une priorité absolue à la sécurité et à la stabilité des citoyens et qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour établir la sécurité dans l'État, et qu'il prendrait toutes les mesures légales contre ceux qui attisent la sédition.

Lors de sa visite dans la zone des incidents dans la ville de Rossaires, accompagné du comité de sécurité de la région, le Gouverneur du Nil bleu a dit que la région est plus sûre et stable et a témoigné le retour des déplacés et des réfugiés.

Il a déclaré que la région, en conséquence, s'est déplacée vers un développement, mais les partisans de la sédition et les incitants au discours de haine et au racisme ont cherché à perturber la sécurité et la stabilité de la communauté du Nil Bleu, dans laquelle tous les citoyens ont joui de la coexistence et ont vécu en paix ensemble pendant des décennies.