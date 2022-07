Afrique Centrale: Sud-Kivu - MSF inaugure une maternité à Mushunguti pour répondre aux besoins des communautés locales

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a inauguré samedi 16 Juillet une nouvelle maternité pour les femmes enceintes de Mushunguti en territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Cette œuvre vient répondre aux besoins des communautés locales et elle respecte les standards des soins et d'hygiène.

La nouvelle maternité construite par MSF dans le territoire de Kalehe est située à Mushunguti dans la zone de santé de Bunyakiri. Avant l'inauguration de cette maternité, les femmes enceintes faisaient face aux multiples difficultés d'accès aux soins suite à l'éloignement géographique et au manque de capacités techniques et matérielles des structures de santé.

Selon Elise Mertens, chargée de Communication de MSF, cette maternité dessert 24 villages et réalise environ 45 accouchements par mois. Elle contribue à l'amélioration de l'utilisation des services maternels et infantiles, à la réduction des accouchements à domicile.

" Vous avez actuellement ici à Mushunguti une maternité dotée des services complets. Une salle d'accouchement équipée des lits avec un kit de prise en charge des femmes qui viennent accoucher. Nous avons aussi une salle pour accueillir les femmes après accouchement dotée de six lits. Et en plus de ça, on a aussi une salle pour des soins prénatals et les soins liés à la planification familiale et la planification postnatale ", explique Dominique Sawadogo, coordinateur de projet pour MSF à Kalehe.

C'est depuis avril 2021 que des structures de santé de la zone de santé de Bunyakiri avaient été pillées et détruites pendant des conflits interethniques.