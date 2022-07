Afrique du Nord: Le sommet du CCG-États-Unis soutient les efforts pour réaliser la stabilité au Soudan

Khartoum — Le communiqué final du Sommet de Djeddah sur la sécurité et le développement, qui a réuni hier les membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Irak et des États-Unis, qui a conclu la session hier , a affirmé les soutien aux efforts pour parvenir à la stabilité au Soudan, à reprendre une phase de transition réussie, encourager le consensus entre les parties Soudanaises, maintenir la cohésion de l'État et de ses institutions et à soutenir le Soudan face aux défis économiques.

Concernant le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne( GERD), les dirigeants participant au sommet ont réitéré l'impératif de conclure un accord sur le remplissage et l'opération du GERD dans un délai raisonnable comme stipulé dans le communiqué du Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies en date du 15 Septembre 2021, et conformément au droit international.

Ils ont réitéré leur soutien à la sécurité de l'eau en Égypte et à l'élaboration d'une résolution diplomatique qui servirait les intérêts de toutes les parties et contribuerait à une région plus pacifique et prospère.