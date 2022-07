Afrique: Foire internationale de Sousse - 13e édition du salon national de l'artisanat du 21 au 31 juillet courant

Selon Abdellaziz Dahmani, président-directeur général de la foire, cette édition comportera cinq espaces et verra la participation de plus de 300 artisans venant de toute la République.

La foire internationale de Sousse, organise, en partenariat avec l'Office national de l'artisanat, la 13e édition du salon national de l'artisanat qui aura lieu du 21 au 31 juillet 2022 avec la participation de plus de 300 artisans venant de toute la République.

Abdellaziz Dahmani, président-directeur général de la foire, nous a indiqué que cette édition comportera cinq espaces. Tout d'abord, l'espace des jeunes promoteurs, offert gratuitement aux jeunes nouveaux promoteurs, ensuite l'espace des associations, également offert gratuitement aux diverses associations pour handicapés. Le troisième espace sera dédié, toujours gratuitement, à sept gouvernorats à savoir : Kairouan, Jendouba, Kef, Siliana, Kébili, Tozeur et Gabès. L'espace pour les ateliers d'animation ayant trait à l'artisanat et ses composantes et enfin l'espace commercial.

Ce dernier sera réservé à plus de 300 artisans venant de toute la République et spécialisés dans les domaines du tapis, des produits en cuir, des objets et outils en cuivre, des fibres végétales, des bijoux, des articles de décoration, des produits cosmétiques, des produits alimentaires, des meubles artisanaux, de la lingerie, des linges de maison, des produits de tissage, des couffins artisanaux, des vases de décoration, de la céramique, de la poterie, de la peinture sur tout support (verre, tissu... ), des salles à manger et des salons artisanaux, de l'habillement traditionnel (jebbas, koftans , chéchias , foulards... ).

Selon le président-directeur général de la foire, les prix sont très étudiés avec des promotions spéciales sur les ventes.

Le visiteur, a- t-il ajouté, peut accéder à une buvette pour s'accorder les services d'un café-restaurant. Il a signalé aussi qu'un manège de jeux pour enfants (toboggan, jeux gonflables... ..) a été aménagé à cette occasion. A noter que le salon est ouvert de 11h00 à 21h00.