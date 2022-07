Burkina Faso: Saaba - Le Goungha Naaba Sanem rend visite au Dim Tansoaba

Le Dim Tansoaba a reçu la visite du Goungha Naaba Sanem, le dimanche 17 juillet 2022 à Tansobentinga dans le canton de Saabtinga, commune rurale de Saaba.

L'eau de bienvenue est servie au Goungha Naaba Sanem avant le début de la cérémonie.

Intronisé le mardi 5 juillet dernier, le Goungha Naaba Sanem comme l'exige la tradition, devait rendre visite à son frère aîné, le Dim Tansoaba afin de bénéficier de ses bénédictions pour bien mener sa mission de vice-chef de guerre. Le dimanche 17 juillet 2022, la tradition a été respectée à Tansobentinga dans le canton de Saabtinga, commune rurale de Saaba. 10h15mn notables, population de Tansobentinga, délégation venue de Gounghin prennent place sous la tente et le hangar dressé à l'extérieur de la cour. Une troupe musicale traditionnelle tient en haleine des convives avec l'histoire et la bravoure des Tansoaba. L'arrivée du Goungha Naaba Sanem est annoncée par un coup de fusil. Ce dernier est immédiatement installé dans une maison de la cour. Autour de lui, les notables prennent place à même le sol à ses côtés, idem pour les tantes et femmes de la cour. Tous attendent assis au salon, la sortie du Dim Tansoaba. Aux coups de tam-tam annonçant la sortie du Dim Tansoaba, tout le monde se tient debout.

La sortie du frère aîné est immortalisée par des appareils photo, des caméras et téléphones portables. Il prend place sur son siège. Peu après, les femmes de la cour viennent servir l'eau de bienvenue à l'hôte du jour et sa délégation. Après cette gorgée, le maître de cérémonie décline les raisons de cette visite. " Cette rencontre est une visite de courtoisie du Goungha Naaba Sanem nouvellement intronisé, à son grand-frère dans l'optique de se ressourcer et de pérenniser le lien de fraternité entre les deux familles ", a-t-il introduit. A la suite de son allocution, l'assistance est invitée à l'extérieur de la cour pour le début du rituel où elle se met devant la porte d'entrée. En ce moment précis, il est interdit de faire des images ou de filmer même avec des téléphones portables. Assis devant ses fétiches, le responsable du rituel (Tingsoba) fait des incantations.

Un coq sacrifié

Il invoque les mânes des ancêtres pour la protection du nouveau chef, mais aussi, ceux qui l'ont accompagné. Il sacrifie un coq blanc en guise d'offrande. Après avoir égorgé le coq, il l'abandonne et celui-ci tombe sur le dos pendant au moins une trentaine de secondes. Un tonnerre d'applaudissements retenti dans la foule, signe que les ancêtres ont accepté l'offrande. Par la suite, pendant que les deux frères (Dim Tansoaba et Goungha Naaba Sanem) échangent à l'intérieur, l'histoire des Tansoaba est racontée au public. L'un des oncles du nouveau Naaba Sanem, à savoir Patrice Tapsoba, débute avec les circonstances de la séparation des deux frères (Sombkieta et Sombméta) d'avec leur père.

Il poursuit avec les conditions de la rencontre des deux frères avec le prince Oubri venu de Tenkodogo pour défendre ses oncles maternels de Guilungou, de l'invasion des Tansoaba. Patrice Tapsoba explique comment Ouagadougou autrefois appelée Tansobentinga a été créée grâce au pacte d'amitié scellé entre Sombkieta, Sombméta et Oubri. Ce dernier a été porté à la tête du royaume comme le Mogho Naaba de Ouagadougou. M. Tapsoba dans sa narration précise aussi, que pour mieux asseoir leur autorité, le Ouidi et le Samandin ont été intronisés. A sa suite, Alexis Sawadogo, un notable de Tansobentinga, prend la parole pour expliquer le rôle du Tansoaba dans l'empire moaga de Ouagadougou. Outre son rôle de protection du Mogho Naaba et du royaume contre toute invasion, il est chargé de faire exécuter les ordres du chef et de punir ceux qui n'obéissent pas. Avec l'arrivée des colons, une autre responsabilité, à savoir l'administration (chef) du canton de Saabtinga et d'autres tâches lui ont été confiées. Il s'agit, notamment, de la collecte de l'impôt, du recrutement des militaires et de la mobilisation. C'est ce rappel de l'histoire des Tansobentinga qui a mis fin à la cérémonie de visite de Goungha Naaba Sanem à Tansobtinga.