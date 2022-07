Afrique de l'Est: " Agression rwandaise via le M23, Adolphe Muzito frappe à la porte de la Belgique " !

C'est par un voyage spécial effectué le vendredi 15 juillet dernier qu'Adophe Muzito, ancien Premier ministre de la RDC et président national du parti Nouvel Elan, a solennellement frappé à la porte du Royaume de Belgique en vue de trouver une solution expresse à l'agression du Rwanda via le M23 qui sévit dans la partie Est de la RDC, renseigne La Prospérité.

Dans cette démarche, il a eu un tête-à-tête avec Stéphane Doppagne, envoyé spécial du Royaume de Belgique en région des Grands-Lacs, avec qui il s'est entretenu sur la problématique de la situation sécuritaire en RDC qui, incontestablement, constitue un véritable frein pour la stabilité et le développement économique du Congo. Une initiative qui est un plus dans la mobilisation générale et décisive du peuple congolais dans la lutte visant à mettre fin à la tragédie de l'Est de la RDC, note le journal.

Loin des terres du Roi Philippe, A Kinshasa, les fidèles chrétiens, croyants, et même des églises des noirs venus de toutes les confessions religieuses, ont répondu à l'appel de leurs pères spirituels, à l'occasion d'une journée de prière pour la nation et les FARDC organisée au stade des Martyrs de la pentecôte, écrit L'Avenir.

Selon le quotidien, cette prière qui a mobilisé beaucoup de gens et dont le thème a été : " Lève-toi, cette affaire te concerne ", tiré de Esdras 10 : 4, est " une vision de l'ouvrière et intercesseuse Adèle Kayinda Mayina, matérialisée par le président de la République Félix Tshisekedi, serviteur de Dieu ".

Le tout s'est terminé par une procession de victoire dans tout le stade, chantant les louanges à l'Eternel, parce que convaincu que la victoire appartient à la RDC qui se bat pour une cause juste.

En parlant de la question de la résurgence du M23, Le Journal titre : " l'Ouganda, ce vrai-faux allié de la RDC "

Dans son dossier, il rappelle que des rumeurs faisaient grand bruit dans les villes congolaises sur un appui présumé de l'Ouganda aux rebelles du M23 qui se sont emparés de la cité de Bunagana frontalière avec l'Ouganda. Depuis plus d'un mois, le Rwanda camouflé derrière le mouvement terroriste du 23 Mars (M23) selon les autorités congolaises, occupe illégalement Bunagana, une cité frontalière avec l'Ouganda et cela, en violation de tous les traités internationaux.

Cependant, le Rwanda ne serait pas seul derrière ce mouvement terroriste qui d'après, la mission onusienne en RDC (Monusco) ressemble à une " armée conventionnelle " avec une puissance de feu exceptionnelle. L'Ouganda serait de mise, analyse le quotidien.

Dans un autre registre, EcoNews se fait écho de l'embellie économique congolaise " qui se porte bien, en tout cas mieux qu'il y a quelques années ".

Tous les principaux indicateurs conjoncturels de la République démocratique du Congo sont au vert. Le taux de change est contrôlé, tout comme le taux d'inflation qui fluctue de moins en moins, malgré une conjoncture internationale incertaine, plombée par la guerre en Ukraine, se réjouit le tabloïd.

" Alors qu'ailleurs, tout s'écroule, spécialement dans les économies avancées qui frôlent déjà la récession, la RDC fait exception et aligne des indicateurs qui rassurent. C'est le cas des réserves en devises de la RDC qui viennent de dépasser la barre mythique de quatre milliards de dollars US. Jamais dans l'histoire économique de la RDC, les réserves de change, ce matelas de devises qui permet à la RDC d'amortir le choc extérieur et défendre sa monnaie, n'a atteint ce niveau ", poursuit le média.