Ile Maurice: Affaire "sniffing" - Suivez le câble

21 octobre 2021

Selon Pravind Jugnauth au Parlement, mardi, c'est la date à laquelle la Security Division du PMO a émis une lettre signée du secrétaire au Cabinet au directeur général (DG) de Mauritius Telecom (MT), pour lui demander de fournir des informations sur le point d'atterrissement du câble South Africa Far East (SAFE) à Baie-Jacotet, à Bel-Ombre. Le PM affirme aussi que c'était pour un security survey et que son bureau voulait des informations sur l'emplacement du câble sousmarin, les mesures de sécurité en place, le nombre de personnes y travaillant, dont tout ressortissant étranger, et les détails techniques du câble.

22 octobre 2021

Le Cabinet avalise l'introduction au Parlement du projet de loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Depuis le 24 juillet 2020, le Conseil des ministres avait approuvé la demande du ministère des TIC que le bureau de l'Attorney General travaille sur une nouvelle loi pour abroger la Computer Misuse and Cybercrime Act en prévoyant l'introduction d'infractions pénales supplémentaires liées à la cybercriminalité et la cybersécurité et une politique de protection des infrastructures critiques.

26 octobre 2021

Le projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale. Le Cybersecurity and Cybercrime Bill est voté le 19 novembre, gazetté le 24 décembre après l'assenti- ment du président de la République et la loi jetant les bases pour autoriser des audits du réseau Internet, entre en vigueur le 10 décembre.

22 décembre 2021

N'ayant pas répondu à la première correspondance arguant que ces éléments sont sensibles, Sherry Singh reçoit une deuxième lettre de demande d'infos, signée d'un autre fonctionnaire du PMO. Il apprend que le PM lui-même l'urge à fournir les informations avant le 24 décembre.

24 décembre 2021

Sherry Singh accède à la "demande formelle". Mais précise que les deux lettres ne mentionnent aucun survey physique.

14 avril 2022

Le DG de MT reçoit un appel de Nayen Koomar Ballah, président de MT et secrétaire au Cabinet, qui l'informe de la visite d'une équipe indienne pour un survey à Baie-Jacotet. Comme Nayen Koomar Ballah ne l'a pas renseigné sur ce survey, il va rencontrer l'équipe indienne. Le même jour, enter Monsieur gros moustas, comme le surnomme Sherry Singh. À la tête de l'équipe indienne, il rencontrera l'ex-patron de MT à son bureau. Sont présents, un fonctionnaire du PMO et le Chief Technical Officer (CTO) de MT. Dans l'interview à l'express, Sherry Singh explique que selon "Monsieur moustache", son équipe veut analyser le set-up technique et le trafic du câble pour dimensionner et installer un appareil devant capter le trafic entrant et sortant, pour des raisons sécuritaires. Toujours selon lui, le chef technique indien lui expose pour la première fois la démarche de sniffing. Demande à laquelle l'ex-no 1 de MT n'accède pas au départ, expliquant qu'aucune loi ne le lui permet, qu'il n'a aucune instruction formelle et que le câble SAFE n'appartient pas à MT mais à un consortium de plusieurs opérateurs.

15 avril 2022

Sherry Singh reçoit un appel du PM à 10 h 18. Celui-ci remonté, lui ordonne d'autoriser ce survey bien que l'ex-CEO lui ait donné les raisons de son refus. "Mo pé parti demin. Eski mo kapav dir mo counterpart pa pe kapav. Whatever comes, you must give access", lui aurait dit Pravind Jugnauth. Sherry Singh se plie finalement aux directives du chef du gouvernement. Le survey se fait le même jour de 12 h 59 à 18 h 52 avec le CTO de MT dont la mission était, selon l'ex-n° 1 de MT, d'assu- rer qu'aucun appareil ne soit installé à la station de Baie-Jacotet.

16 avril 2022

Le PM prend l'avion pour une visite de neuf jours en Inde. À l'agenda, outre l'inauguration du World Health Organization-Global Centre for Traditional Medicine, des rencontres avec son homologue indien Narendra Modi, entre autres. Il rentrera au pays le 24 avril.

30 juin 2022

Sherry Singh démissionne comme CEO de MT.

1er juillet 2022

Dans un premier entretien à Radio Plus, Sherry Singh révèle avoir rendu son tablier après avoir refusé de se plier aux instructions du PM d'autoriser une third party étrangère à installer des équi- pements pour contrôler le trafic Internet du pays.

2 juillet 2022

"Li pé koz manti. Si li enn sitwayen responsab, li séryé ek pa enn blufeur ki li al lapolis fer enn déklarasion. Si monn fer enn zafer illégal, enn lanket pou fer apré nwa gété." Première réaction de Pravind Jugnauth le lendemain à Bois-Marchand. Sa dernière conversation avec Sherry Singh remonte à "bien lontan" et quand on lui demande s'il compte sévir contre ce dernier, le PM sort sa fameuse "atann ou pou gété".

5 juillet 2022

Première PNQ de Xavier-Luc Duval sur l'affaire sniffing. Le leader de l'opposition veut savoir si Nayen Koomar Ballah ou autre représentant du gouvernement a discuté avec un tiers ou un opérateur de télécommunication sur un équipement en lien avec le trafic entrant et sortant d'Internet. Le PM nie catégoriquement. À peine XLD commence-t-il à poser une question supplémentaire sur la date et l'heure d'un appel du PM qu'il est interrompu par le speaker. Sooroojdev Phokeer, s'appuyant sur un mauvais Standing Order (dû à une typing error), stoppe la PNQ qui n'aura duré que quatre minutes.

6 juillet 2022

Après une fonction à Balaclava, le PM concèdera qu'il a bien parlé au téléphone avec Sherry Singh en avril et lui a demandé de donner l'accès à une équipe technique au poste de Baie-Jacotet. Il n'aurait jamais été question de sniffing ou d'équipement d'interception. "L'ex-CEO de MT ne donnait pas l'autorisation. D'où mon appel. Il fallait faire ce survey pour la sécurité de l'État. Nous n'avons pas les techniciens pour cela et avons préféré retenir les services d'étrangers. J'ai parlé à Shri Narendra Modi pour lui demander une équipe indienne pour cela", affirmera-t-il.

12 juillet 2022

Répondant aux députés Juman et Assirvaden, le PM révèle que la veille, il a fait une déposition à la police à qui il précise avoir demandé d'ouvrir immédiatement une enquête sur ce risque grave pour la sécurité nationale et il lui a fourni tous les documents et preuves nécessaires. Plus tard dans la journée, le CCID débarque à Radio Plus pour interroger son directeur de l'information Nawaz Noorbux, qui a présenté le premier entretien de Sherry Singh, en lien avec la plainte du PM à la police. Véritable farce puisque Nawaz Noorbux se verra face à des enquêteurs lui demandant "quelques minutes pour préparer leurs questions". Le même jour, alors que Sherry Singh est attendu à l'express.mu pour un second tour de révélations, des patrouilles policières surveillent sa résidence à Ebène. Fausse alerte. Le soir, Sherry Singh est bien l'invité d'Axcel Chenney. Lors de cette émission visionnée par plus de 93 000 internautes, il déclarera avoir attendu le 30 juin pour démissionner afin de réunir des preuves contre le PM. Preuves classées secret d'État qu'il ne fournira qu'aux instances appropriées. Il maintient que les instructions du PM sont illégales, car l'accord du consortium-propriétaire du câble n'a pas été obtenu.

13 juillet 2022

Le CCID débarque à La Sentinelle pour entendre Axcel Chenney, à titre de témoin, dans le cadre de l'OB 659/2022 ouvert lundi contre l'ex-patron de MT. Plus tard dans la journée, la convocation de Sherry Singh au CCID lui est remise à son domicile. Il est accusé de violation de l'ICT Act, de diffamation criminelle et de diffusion de fausses nouvelles.

14 juillet 2022

Démarre son interrogatoire qui, selon son avocat Me Gavin Glover, risque d'être très long. Ce dernier le qualifie d'ailleurs de "tragédie shakespearienne qui a au moins cinq actes". Client et avocat sont d'ailleurs retournés au CCID le lendemain et l'acte 3 est prévu demain.