Ile Maurice: Vie chère - Comment réaliser de bonnes affaires

Difficile pour les ménages de gérer la hausse des prix des commodités. Comment faire face à l'augmentation du coût de la vie ? Il n'y a pas de recette miracle mais chacun y va de son astuce et de sa tactique pour faire de bonnes affaires en cette période difficile.

Selon Suttyhudeo Tengur, de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC), il n'y a pas de point de vente spécifique, où un consommateur peut acheter toutes les commodités à meilleur marché. Dans ce contexte, il est conseillé de comparer les prix dans les brochures, notamment, et de les garder surtout lors des promotions. Cela peut permettre de réaliser des économies.

Il fait en outre ressortir que beaucoup de points de vente utilisent les promotions comme un outil pour duper les consommateurs. Avoir sur soi des brochures avec les prix pour effectuer la comparaison peut éviter au consommateur de se faire avoir. Si selon les références, le prix est vraiment plus bas, autant en profiter.

L'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) conseille aux Mauriciens de ne pas acheter auprès d'un seul point de vente, soit aux supermarchés, et de changer leurs habitudes, d'essayer les autres magasins comme les "demi-gros", qui vendent plusieurs produits au détail ou encore les magasins en gros. De se tourner vers les marchés et les foires proposant des produits tels que les légumineuses, les épices, le poisson salé, entre autres. "Les prix dans les foires sont meilleurs, pour les légumes, les consommateurs peuvent essayer de faire leurs achats aux dernières heures. Ils peuvent faire de bonnes affaires. Et aussi, il faut favoriser des légumes de saison", précise le secrétaire général, Jayen Chellum. Certaines boutiques du coin offrent en outre des facilités de crédit et beaucoup de consommateurs au bas de l'échelle y font leurs achats quotidiennement. Dans certains points de vente, l'on peut faire jusqu'à Rs 1 000 d'économies si on est à l'affût des bonnes affaires. Il faut tout de même faire attention à la qualité et il est conseillé de surveiller le pays d'origine, de voir si les normes sanitaires sont respectées. Par ailleurs, le gouvernement prévoit dans le Budget 2022-2023 une réduction d'au moins 50 % sur les produits arrivant ou dépassant leur best before date afin de les rendre plus accessibles au portemonnaie. Les produits frappés d'une best before date, qui sont en bon état, peuvent être consommés même si le goût et la couleur ne sont plus tout à fait les mêmes qu'un produit frais.

Prix indicatifs des produits vendus dans les boutiques du coin ou "demi-gros"

- Poisson salé (200g)

- Riz basmati : Rs 70-Rs 75 : à partir de Rs 27. Les prix varient selon la qualité, d'autres sont à Rs 30, Rs 45, Rs 55 ou encore à Rs 80 la livre. Le prix varie selon la qualité, indique-t-on.

- Dholl petit pois

- Dholl gram : Rs 25 la livre : Rs 30 la livre

- Lentilles noires Rs 35 la livre