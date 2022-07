Maroc: Marrakech - Face à la canicule, les piscines et les parcs aquatiques pris d'assaut

Marrakech — Face à la canicule inhabituelle qui sévit ces derniers jours d'été, les Marrakchis et les visiteurs de la cité ocre ne cessent d'affluer, quotidiennement dès les premières heures, en grande masse, vers les différents piscines et clubs aquatiques que compte la ville, à la quête d'un peu de fraicheur, de relaxation et de détente.

Si Marrakech a le mérite d'être tout au long de l'année, la destination de premier choix pour plusieurs touristes marocains et étrangers, grâce à ses nombreux atouts et potentialités touristiques : climat agréable, monuments historiques, et qualité de ses unités touristiques entre autres, durant la saison estivale, cette ville emblématique revêt encore une beauté toute particulière, en mettant à la disposition de ses hôtes, une gamme variée d'espaces de détente et de villégiature répondant au pouvoir d'achat de tous les ménages.