Algérie: Para-athlétisme - Le MC Alger remporte le championnat d'Algérie

Alger — La section d'athlétisme handisport du MC Alger (ex-Groupement sportif des Pétroliers-GSP) s'est adjugée le titre de champion d'Algérie (2021-2022), en remportant une moisson de 127 médailles (75 or, 37 argent et 15 bronze) après trois jours de compétition au stade Souk El-Tenine" à Béjaia et qui a regroupé près de 500 athlètes (garçons et filles) de 25 clubs.

La seconde position est revenue à Tahadi Aures Batna avec un total de 49 médailles (32 or, 11 argent, 6 bronze) et au MA Bir Mourad Rais (20 or, 6 argent et 4 bronze).

Le tableau final des médailles est identique à celui des années précédentes, avec les mêmes clubs qui reviennent à la charge, sauf, que c'est le premier titre des athlètes sous les couleurs du MC Alger, après la fusion entre le GSP et le club sportif amateur (CSA)/MC Alger et la récupération des différentes sections.

"On ne peut qu'être fiers de confirmer notre domination au championnat national de para-athlétisme. C'est la photocopie-conforme aux précédentes éditions. Mais, la nouveauté cette fois-ci, est que ce titre est décroché, sous la coupe du MC Alger. On a pris part au rendez-vous de Béjaia, avec 65 athlètes (ce n'était pas une mince affaire), et nous sommes très soulagés de revenir avec toute cette moisson, réalisée avec notre riche effectif (nationaux et internationaux)", a indiqué à l'APS, le manager de la section athlétisme des "Verts et rouges", El Hadi Mehani.

Le championnat national de Béjaia a clôturé la saison handisport, et intervient après six meetings nationaux qui servaient d'étape préparatoire et de qualification pour les athlètes, même internationaux.

Interrogé sur l'organisation et le niveau technique en général, les présidents de clubs, présents sur les lieux, ont été unanimes à relever la "très bonne organisation logistique et technique de l'événement, et l'apport, ô combien considérable, de la ligue spécialisée de Béjaia qui a mis au service de la fédération un staff d'officiel très étoffé entre arbitres et juges, tout en tenant à remercier au passage tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement".

Dans son ensemble, le championnat d'Algérie-2022 a été crédité d'un niveau technique "tout juste moyen", mais a permis l'émergence de certains jeunes talents, qui ont profité de l'occasion pour confirmer tout le bien que les techniciens pensaient au sujet de leurs potentialités techniques.

Néanmoins, le fait marquant, de l'avis des techniciens présents sur place dont des entraineurs nationaux, était le forfait de certains internationaux qui ont brillé par leur absence, " pour des raisons qui restent pour l'instant inexpliquées", ont ils relevé.

"Notre championnat national d'athlétisme, à l'instar des autres championnats, est aussi important pour les internationaux que les nationaux. Ce championnat doit être une compétition révélatrice pour la détection des jeunes talents et nos internationaux doivent être les premiers à y prendre part, donner l'exemple et rehausser de leur présence ces championnats, afin de booster ceux qui espèrent avoir un jour une place en équipe nationale. C'est désolant d'en arriver là, car cela, n'est pas pour arranger l'émergence des uns et des autres", se sont accordés à dire les entraineurs nationaux.

Parmi les athlètes absents, le sprinteur Athmani Sander-Djamil, double médaillé aux derniers Jeux paral

ympiques de Tokyo, le talentueux sprinteur, Salah Khelifia, le demi-fondiste Baka Abdelatti, entre autres, alors que le jeune Abdelkrim Krai, aussi médaillé des derniers JP a tenu à participer aux joutes de Béjaia, sous la coupe de la fédération.

"Personnellement, j'ai relevé avec satisfaction l'émergence de plusieurs jeunes talents, à l'image de l'athlète des lancers, Aggoun Malak (F33), une future championne olympique. Encore en manque d'expérience, elle a pu rivaliser avec notre championne paralympique, Asmahane Boudjadar.

D'autres jeunes de différents types d'handicapes ont émergé et auront besoin certainement, d'un suivi rigoureux", a expliqué le nouveau président de la section para-athlétisme du MCA, Rabah Halimi, qui s'est réjoui aussi de son premier titre national sous les couleurs de l'équipe.

"Evidemment, je suis heureux de ce sacre (mon premier avec le MCA). Mais le mérite revient surtout aux athlètes et entraineurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre cet objectif, et confirmer, du coup, la bonne santé du para-athlétisme mouloudéen et sa politique de pourvoyeur d'athlètes, tout en étant la formation la plus titrée en Algérie, aux niveaux national et international", a relevé le président, tout en souhaitant que la direction puisse œuvrer à permettre aux athlètes du club, du moins, les plus performants à renouer avec la participation à des meetings internationaux, comme jadis dans le passé.