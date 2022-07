Algérie: Travaux publics - Tenue de la 18ème édition du SITP du 19 au 23 septembre 2022 à Alger

Alger — La 18ème édition du Salon international des travaux publics (SITP) se tiendra du 19 au 23 septembre au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger, a indiqué la Société algérienne des foires et expositions (Safex) sur son site web.

Ce salon dédié au secteur de BTP algérien et ses filières connexes sera organisé par le ministère des Travaux publics en collaboration avec la Safex avec pour slogan "Travaux publics, soixante ans de réalisations" et devrait réunir près de 300 exposants nationaux et étrangers venus de 9 pays.

Ces professionnels du secteur pourront exposer leurs produits et équipements sur une superficie d'exposition de 14.000 m2, précise la même source.

Le SITP 2022, qui revient après deux ans d'absence en raison de la pandémie du Covid-19, constituera une vitrine "privilégiée" pour ce secteur considéré par l'Etat comme "stratégique" pour le développement de l'économie nationale et se présente, selon la Safex, comme une étape "clé" pour les entreprises étrangères désireuses de se positionner sur le marché algérien.

Ce salon offre aux opérateurs économiques nationaux participants l'opportunité de présenter leur savoir-faire et leur potentiel d'innovation, mais aussi un espace d'échanges et de rencontres avec de futures partenaires.

Depuis sa création en 2003, le SITP est devenu l'un des salons les plus importants pour le secteur des travaux publics, réunissant les professionnels et industriels nationaux et internationaux du secteur des travaux publics et ses activités annexes, entre fabricants, distributeurs, sous-traitants nationaux et internationaux.

Au fil des années, ce salon a vu la participation de plus 400 exposants, entre nationaux et internationaux venant des pays tels que l'Allemagne, la France, l'Italie, la Turquie, la Chine, la Belgique, l'Inde, le Portugal, l'Espagne, le Danemark, les Emirats arabes unis, la Suisse, la Corée du Sud, la Tunisie, l'Egypte, la Pologne, le Japon et l'Indonésie.