Algérie: Feux de forêts - le ministère de l'Agriculture annonce l'état d'alerte maximale

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, dimanche dans un communiqué, "l'état d'alerte maximale" pour la lutte contre les incendies de forêts en raison de la hausse des températures à des niveaux élevés.

"Compte tenu des conditions climatiques marquées par la hausse des températures, favorisant, ainsi, les départs de feux, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural annonce l'état d'alerte maximale et la mobilisation de tous ses fonctionnaires relevant des corps de la direction des forêts, et ce, dans le cadre de l'activation permanente et continue du plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêts", précise le communiqué.

Selon la même source, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés à même de garantir le succès de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts en coordination avec toutes les directions et les corps concernés.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du souci de préserver les ressources forestières et la sécurité des personnes et des biens se trouvant à proximité des milieux forestiers, exigeant à tous les responsables et les intervenants de se mobiliser de manière permanente tout au long de la campagne.

Toutes les mesures organisationnelles devront être prises au niveau du ministère afin de veiller à la mise en œuvre et au respect des mesures prises, conclut le communiqué.