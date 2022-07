Ile Maurice: Bonbonnes bleues - "Pé rann gaz avan gagn gaz"

Constat unanime, après un appel lancé sur "lexpress.mu" et des témoignages recueillis auprès de nombreuses personnes. Les consommateurs voient rouge en raison de la rareté des bonbonnes de gaz bleues. Que se passe-t-il ? Doit-on s'attendre à une hausse des prix ? Sortir le réchaud, le "poukni" ?

Depuis une dizaine de jours, le gaz ménager se fait rare sur le marché, dans toutes les régions de l'île. Les doléances des consommateurs s'accumulent, des centaines de consommateurs déplorent qu'ils ont "rann gaz" avant de trouver une bonbonne. Cependant, du côté des autorités, on affirme qu'il n'y a aucun souci dans la chaîne de distribution. Retour sur la situation.

C'est la bonbonne bleue de 12 kg qui est la plus difficile à trouver. Daniel, un habitant de Vacoas, avance qu'il en a cherché en vain dans sa région et que finalement, il a dû demander à ses proches qui habitent à Rivière-Noire d'en acheter pour lui. À Moka, plusieurs consommateurs ont expliqué qu'ils ont dû attendre une semaine avant de finalement pouvoir en trouver. Quant à Nathalie, qui habite à Sebastopol, elle a dû faire le chemin jusqu'à Saint-Paul pour trouver le précieux gaz. Le même problème se répète à Cap-Malheureux, Pointe-aux-Sables, Curepipe, Quatre-Bornes, Beau-Bassin, entre autres.

Problème de logistique

Le ministère du Commerce explique que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de signalement de pénurie ou de retards dans la livraison à Maurice. Une hausse de prix n'est pas au programme, assure-t-on. La State Trading Corporation (STC) renchérit : "L'importation se fait normalement, nous avons le stock nécessaire." Toutefois, l'entité rajoute que durant la semaine écoulée, il y a eu un problème de logistique au niveau du transport, ce qui a causé un léger retard des livraisons dans certains points de vente.

Mais le souci, affirme-t-on, a été résolu. Du côté de Vivo Energy Mauritius, société qui détient la franchise Shell, on assure qu'il n'y a pas de pénurie. "Le centre de stockage de gaz et d'embouteillement ainsi que les livraisons sur les différents points de vente fonctionnent à plein régime afin de répondre aux besoins de la clientèle." La compagnie indique toutefois qu'il y a eu un pic de consommation récemment, ce qui a exercé une pression sur certains points de vente, mais que des dispositions ont été prises pour que la livraison soit adaptée à la demande. Cette hausse, précise Vivo Energy Mauritius, a été anticipée et 20 000 nouveaux cylindres ont été mis dans le circuit commercial.

Véhicules illégaux

Mais il n'y a pas que la vague de froid qui explique la hausse dans la consommation. Le ministre du Commerce lui-même a confirmé qu'il est au courant d'un manque sur le marché et a fait savoir que le problème ne se posera plus d'ici la fin de la semaine. En sus de l'hiver, Soodesh Callichurn a avancé un autre problème : les voitures modifiées qui roulent au gaz. Selon lui, les chauffeurs de taxi qui ont de tels véhicules stockent le gaz ménager, ce qui accentue la pression sur la demande.

Bhim Sunnassee, président de l'association des propriétaires de stations-service, confirme les propos. "Il n'y a pas de perturbation dans l'approvisionnement, mais le 'manque' date depuis quelque temps déjà." Cependant, comme un véhicule modifié carburant au gaz peut utiliser une bonbonne en deux ou trois jours, cela crée une demande supplémentaire. C'est la raison pour laquelle Soodesh Callichurn a annoncé que les autorités vont traquer ces véhicules. Alan Ganoo, ministre des Transports, a également fait une sortie contre ces chauffeurs et a précisé qu'un comité a été mis sur pied pour travailler sur ce problème.

Cependant, selon des observateurs, le problème peut s'avérer plus complexe car si l'utilisation des véhicules à gaz n'est pas illégale en soi, il n'y a pas de lieu à Maurice pour que ces véhicules fassent le plein. Cependant, ce qui est interdit, c'est l'utilisation du gaz ménager pour remplir les bonbonnes placées dans les véhicules modifiées. Cette pratique est criminalisée dans le Consumer Protection (Use of Liquefied Petroleum Gas in Small Cylinders) Regulations 2012 et prévoit une amende ne dépassant pas Rs 100 000 et une peine d'emprisonnement maximale de trois ans.