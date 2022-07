Afrique: Handball - Le pays privée de la Coupe du monde 2023

Les Léopards handball de la République démocratique du Congo (RDC) ont été battus aux jets de sept mètres (tirs au but) par les Fennecs d'Algérie, le16 juillet en Egypte, en match de classement pour la cinquième et huitième place de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Ils n'ont pas pu arracher le cinquième ticket pour la Coupe du monde de l'année prochaine en Pologne et en Suède.

Les deux équipes étaient à égalité de trente et un buts à la fin du temps réglementaire et des prolongations. C'est donc à la loterie des tirs au but que les Algériens l'ont emporté par cinq à quatre. L'épreuve " psychologique et mentale " a été fatale pour les handballeurs congolais suite moult fautes commises en seconde période. En effet, la qualification au mondial de handball se jouait aussi au cours de cette compétition. En dernière sortie, la RDC devrait s'opposer à l'Angola, le 17 juillet, pour la septième ou la huitième position.

L'on rappelle qu'en première journée de la phase de groupes, les Léopards s'imposaient au forfait face aux Lions de la Teranga du Sénégal par 31 buts à 26, et devant les Chipolopolo de la Zambie par 43 buts à 24 en deuxième journée, avant de s'incliner in extremis face aux Palancas Negras d'Angola par 31 buts à 32. Les Congolais se hissaient donc en quarts de finale, avant de tomber face aux Tunisiens et aux Algériens en match de classement pour une qualification au Mondial.