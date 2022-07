Cote d'Ivoire: Opération Epervier 7 - Plus de 6000 personnes interpellées dans les fumoirs

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a procédé, le vendredi 15 juillet 2022 à Port-Bouët (Abidjan), au lancement de l'opération Vacances sécurisée 7, et de nombreuses autorités policières, militaires et de la gendarmerie.

A cette occasion, il s'est félicité des résultats de l'opération Epervier 7 lancée le jeudi 16 septembre 2021, à la place Ficgayo de Yopougon. Selon lui, 1235 fumoirs ont été visités et détruits. 6511 personnes ont été interpellées dans les fumoirs dont 3484 déférées. 33 931 individus ont été raflés et environ 4 tonnes de cannabis ont été saisies.

Il a aussi relevé que 57 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiée ont été également saisis, 23 armes à feu ont été récupérées par les forces de défense et de sécurité et 527gares anarchiques démantelées.