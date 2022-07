Sénégal: Décès de François Mancabou - La Communauté Mankagne réclame justice...

Samedi dernier, la communauté mankagne a fait face à la presse pour dire toute son amertume à la suite de la mort de François Mancabou dans des conditions tragiques. Elle réclame toute la lumière sur cette affaire non sans faire que l'interrogatoire va tout élucider.

La mort de François Mancabou dans les lieux de détention préventive a ému plus d'un, singulièrement la communauté Mankagne, qui réclame toute la lumière non sans préciser que la justice Mankagne se fera d'une manière ou d'une autre. " Tous ceux qui sont impliqué au meurtre lâche et brutal de François Mancabou, digne héritier du roi mankagne verront de leurs propres yeux le prix à payer de leur forfaiture. Et ceci va commencer dès le lendemain de son inhumation par une cérémonie traditionnelle appelée interrogatoire qui va élucider tout ce qui s'est passé pour le disparu ".

Jean Claude Ndecky, ancien militaire de préciser : " Le Mankagne n'a jamais enterré un des siens sans l'interrogatoire. Une cérémonie qui se fait dès le lendemain de l'enterrement du disparu. Cette cérémonie consiste à élucider le pourquoi du comment dans la mort. Pour le cas de François, la vérité se fera savoir ".

Emboitant le pas, Samuel Biagui, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dira : " Il est inadmissible que la mort de notre prince n'ait pas de responsable. La mort de notre ne saurait rester sans conséquences... Celui qui a tué François Mancabou a fait une erreur monumentale de sa vie. Le disparu est l'héritier du trône Mankagne. Nous demandons toute lumière sur sa mort. Et ce, dans les plus brefs délais... ". Il précise que " le Mankagne est un noble, une personne intègre, qui ne se mêle pas des futilités, il ne fait tort à personne, a le sens du respect, respecté et respectable. Par conséquent, il est inacceptable que notre frère (François Mancabou) subisse un tel sort ". " François Mancabou est un fils digne de la République, il a servi le peuple dignement. Il ne mérite pas une certaine mort et nous le dénonçons. Nous demandons que justice soit faite... ", ont-ils signalé.