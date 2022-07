Congo-Brazzaville: Préparatifs de la COP27/Eve Bazaïba visite les barges devant accueillir la réunion de Yangambi

Babwari et Basonge sont les deux barges qui vont servir de hôtel flottant pour la réunion des scientifiques prévue à Yangambi dans la province de la Tshopo, dans le cadre des travaux préparatoires de la 27ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (Cop27). En pleine réhabilitation dans par la Société de Construction Navale du Congo, les deux Barges ont reçu, ce samedi 16 juillet, la visite de la Coordinatrice Nationale du Comité National Préparatoire de la Cop27 en République Démocratique du Congo, Madame Eve Bazaïba Masudi. Question pour la Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et Développement Durable de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux ayant trait à leur réhabilitation.

A en croire le Directeur Général de la Société de Construction Navale du Congo(SCNC), ces deux barges ont une capacité d'accueil de 90 personnes en raison de 45 chacune, une infirmerie avec un médecin permanent, un restaurant, des toilettes, un groupe électrogène pour assurer l'énergie électrique 24H/24.

Olivier Bierlaire, puisqu'il s'agit de lui, a affirmé que son équipe est à pied d'œuvre pour répondre aux standards internationaux des transports maritimes et assurer un agréable séjour à bord de ces barges, dénommées BABWARI et Basonge.

Après la visite guidée de Babwari et Basonge, la VPM Bazaïba qui s'est dit satisfaite pour le travail abattu, a néanmoins donné des instructions portant certaines modifications. Au total trois barges seront réhabilitées, deux pour assurer le transport des invités importants entre autres les scientifiques, les personnalités du monde environnemental et tant d'autres, une autre pour la logistique et un bateaux MB pokas pour pousser.

La SCNC a deux semaines pour mettre en flotte ces barges qui accueillera les personnalités venus du monde entier pour la pré COP27 à Yangambi à la Tshopo.