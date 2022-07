Congo-Kinshasa: Question électorale et la Dynamique des partis politiques /Unikin - Denis Kadima réitère son engagement à organiser des élections transparentes, inclusives et crédibles dans le délai

Il a, une fois de plus, réitéré son engagement à organiser les élections transparentes, inclusives et crédibles en République démocratique du Congo, et ce, dans le délai Constitutionnel. Denis Kadima Kazadi, c'est de lui qu'il s'agit, Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a, au cours d'une matinée scientifique organisée vendredi 15 juillet 2022 à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), confirmé sa détermination. Oui, en effet, devant la crème intellectuelle de la colline inspirée de Mont-Amba, il a renseigné sur sa vision, qui consiste à organiser des élections en toute transparence, inclusivité, impartialité, crédibilité, intégrité et respect des lois, pour un Congo meilleur à travers les valeurs de redevabilité et d'équité.

Dans la même logique, le Président de la CENI a rencontré les différentes préoccupations des étudiants et chercheurs qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes et contributions. Devant une assistance composée principalement des étudiants et du corps scientifique, le Président Denis Kadima a orienté son exposé sur la CENI face à la préparation du processus électoral de 2023.

Aussi, il a réalisé un état des lieux sur ce que son équipe a pu réaliser jusque-là. Pour ce faire, il a développé quatre points notamment, la mise en place de son équipe, les activités réalisées, les activités en cours et les perspectives immédiates et à terme.

" Après 3 cycles électoraux qui ont apporté une expertise avérée et des compétences techniques remarquables reconnues mondialement, l'heure est venue de s'attaquer aux lacunes constatées dans l'exécution de différentes opérations tout au long desdits cycles", a indiqué Denis Kadima. "Aussitôt installée, la CENI s'est mis résolument au travail, en organisant les activités suivantes : l'élaboration d'un plan stratégique du travail. "Notre rôle est d'assurer que chacun de nous s'inscrit comme électeur, candidat, et participer au processus électoral". Il a rassuré la bonne foi du bureau de la Ceni qu'il préside.

" Ceux qui vont gagner c'est ceux qui seront proclamés vainqueur", a-t-il lâché. "Nous faisons un travail remarquable avec beaucoup de sacrifices". Dans l'objectif de renforcer la crédibilité de la CENI ; améliorer la qualité de service ; renforcer les relations avec les parties prenantes, construire une nouvelle culture d'inclusion et engager une politique de mobilisation et de gestion durable ", a expliqué longuement le numéro un de la centrale électorale.

Signalons qu'après la publication de la feuille de route, la CENI a amorcé notamment, la redynamisation des cadres de concertation avec les parties prenantes au processus électoral, l'organisation des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province.

En outre, l'inventaire des Kits d'enroulement s'effectue dans les différents démembrements de la CENI, sans oublier le nouveau cadre légal et réglementaire qui seront, dans les prochains jours, complétés par les textes réglementaires et des mesures d'application par la CENI.

En dépit de l'exposé du Président de la CENI, il y avait deux autres intervenants notamment, M. Jérôme Bonso, président de l'AETA qui a exposé sur le regard de la société civile congolaise face aux échéances électorales de 2023 et le Professeur Jean-Pierre LOTOYI.

Ce dernier s'est appesanti sur les enjeux électoraux des partis politiques durant les périodes pré-électorale, électorale et post-électorale. Bien avant le début de cette matinée scientifique, Denis Kadima avait présenté ses civilités au comité de gestion de l'Université de Kinshasa, au Bâtiment administratif. Cette matinée scientifique a été organisée grâce à la Fondation KONRAD ADENAUER, représenté par son chef Pays.