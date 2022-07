Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le RENAPEF donne le goût et le plaisir de la lecture aux jeunes !

Ecoliers, enseignants et parents d'élèves ont participé à une conférence organisée par le Réseau des professeurs et enseignants de français (Renapef) samedi à la Maison du savoir à Matonge et qui visait à donner aux jeunes le goût et le plaisir de la lecture.

Avec pour thème : "Importance de la lecture auprès des jeunes, responsables de la famille, de l'école et des institutions du livre", la conférence organisée dans ce quartier populaire du centre de Kinshasa a connu la participation d'une cinquantaine de personnes, a constaté un journaliste de mbbacctu.

"Un enfant peut prendre le goût de la lecture seulement parce qu'il a vu soit son père, soit sa mère en train de lire. Il est donc important pour un parent d'avoir la culture de la lecture pour influencer son enfant" à faire de même, a déclaré l'orateur du jour, Jean-Jacques Kawaya.

Professeur de français aux humanités, M. Kawaya a souligné que " la lecture n'est pas un exercice facile, elle demande beaucoup d'efforts (... ), les enseignants devraient mettre en place différentes méthodologies pour attirer les enfants au plaisir de la lecture ".

Le Renapef milite pour la promotion de la culture de la lecture pour jeunesse en République démocratique du Congo. Il organise des activités littéraires comme le concours d'orthographe, de la lecture ou encore des expositions de livres.

Lors des échanges, parents, enseignants et élèves ont invité les institutions littéraires et celles engagées dans la promotion du livre et de l'écrit à organiser régulièrement les activités destinées à suscité le goût de la lecture auprès de jeunes.