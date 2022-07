Congo-Kinshasa: Cadre de concertations avec les partis politiques/CENI - Denis Kadima confirme la tenue de bonnes élections dans le délai

*Les zones d'ombres ont été éclairées. Le Bureau de la CENI a rassuré. Les protagonistes politiques peuvent, dorénavant, placer leur confiance à l'équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour la tenue des meilleures élections dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo. "Nous ne pouvons pas passer d'un cycle électoral à un autre avec les mêmes plaintes", a déclaré samedi 16 juillet 2022, Denis Kadima, lors du lancement dans la salle de spectacles du Palais du peuple, du cadre de concertations entre la Centrale électorale et les représentants des partis et regroupements politiques. C'est un pari gagné pour le Bureau de la CENI qui a éclairé la lanterne des mandataires des formations politiques.

400 formations politiques au rendez-vous !

Pas moins de 400 formations politiques ont répondu à l'appel lancé en vue de connaître les contours du processus électoral entamé et qui doit déboucher sur les élections générales programmées en 2023 en République démocratique du Congo. La transparence, les innovations et la conformité aux prescrits de la Constitution ont été au cœur du tableau brossé par le Président de la CENI qu'entouraient les membres de l'Assemblée plénière, avant d'être sous le feu nourri des questions des représentants des partis et regroupements politiques qui, visiblement, voulaient en savoir davantage.

Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, Denis Kadima Kazadi a signifié qu'il est impérieux de communiquer et de dire exactement ce qu'entreprend la CENI dans le souci d'impliquer toutes les parties prenantes au processus électoral en cours. Il a énoncé les différentes opérations dans lesquelles l'institution en charge d'organiser les scrutins dans le pays s'est engagée.

Elections dans le délai

En dépit du retard de 28 mois qu'a connu Denis Kadima et son équipe dans leur investiture, ils s'appliquent à gagner le pari et relever le défi dans le respect des délais constitutionnels tel que le recommande la loi fondamentale. "Nous envisageons d'organiser les élections dans le temps qui nous est imparti malgré toutes les contraintes financières et logistiques qui se présentent à nous. Nous ne mettons en avant aucun prétexte pour ne pas avancer. L'équipe qui m'accompagne en est bien consciente ainsi que l'ensemble des collaborateurs qui s'activent dans les tâches qui leur sont dévolues.

Nous sommes partis du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI pour circonscrire le cadre de notre travail, ayant abouti à la publication de notre feuille de route, notre tableau de bord où sont consignées les différentes missions que nous devrons exécuter jusqu'à l'actualisation de la cartographie opérationnelle en cours de finition. Sans omettre, au passage, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces qui étaient en litige.

Et aujourd'hui nous parlons de la révision du fichier électoral dont le lancement a été effectué la veille de ce jour. Mais avant tout, la CENI a procédé depuis le 11 juillet 2022, via la cellule des marchés publiques mise en place au sein de la Centrale électorale, à l'analyse des différentes offres soumises par des entreprises soumissionnaires pour l'acquisition des kits d'enrôlement devant permettre l'identification des électeurs et des services connexes dont le nom de la société adjudicataire sera connu dans les prochains jours", a indiqué le numéro un de la CENI.

Redorer l'image de la CENI

L'ambition affichée pour Denis Kadima Kazadi est de faire de la CENI dont il veut contribuer à redorer l'image sous son management, une institution de standard mondial. Soulignant que "nous ne pouvons pas passer d'un cycle électoral à un autre avec les mêmes plaintes ; nous nous devrons de corriger ce qui peut l'être en améliorant notre offre ". Theophilus Dowetin, le nouveau représentant-pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) travaillant sous financement de l'USAID, a mis en évidence les réalisations dans le cadre du partenariat que son instance a noué avec la Centrale électorale.

Avant de relever : "Avec la nouvelle loi électorale, il est impérieux que les partis politiques contribuent efficacement à l'inclusion des femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et autres catégories sociales dans les préparatifs des élections de 2023 en tant que candidats, témoins, mandataires et éducateurs civiques dans l'animation de leurs cellules électorales. IFES reste convaincu que ces échanges amorcés peuvent donner réponse à une bonne information sur le déroulement des opérations électorales, et à l'évolution du processus électoral dans la lutte contre les rumeurs, les fakenews et la désinformation. L'objectif pour nous tous, étant de contribuer à l'intégrité, à la transparence d'un processus électoral inclusif et apaisé en République démocratique du Congo".

Cette rencontre aura permis à Denis Kadima Kazadi, lors de l'étape des questions-réponses, s'est ingénié à apporter des réponses à diverses interrogations et autres préoccupations.