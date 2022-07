Congo-Kinshasa: Les revendications des rues sans stratégies mieux structurées sont une perte d'énergie et nous ridiculisent aux yeux de nos agresseurs !

C'est légitime aux Rdcongolais de L'ETRANGER et ceux de L'INTÉRIEUR de dénoncer ce monde unipolaire dans lequel finalement, certains Chefs d'Etat (cas de Ms. P. Kagame et Ouattara de la Côte d'Ivoire), une fois la confiance des Etats-Unis et/ou de la France conquise, ils se permettent tout sur les voisins et parfois, au-delà, et deviennent même les bras par lesquels ces puissances frappent ou détruisent les pauvres pays africains surtout ( en Asie mineure aussi parfois) dont les Chefs d'Etat se montrent nationalistes !

Cette attitude de puissances occidentales souvent dénoncées par le Président Poutine fait aussi l'objet du PANAFRICANISME sur AFRIQUEMEDIA TV qui soutient la dernière attitude du Mali !

A plusieurs niveaux, l'Afrique arabe et subsaharienne crie son ras-le-bol de l'emprise occidentale et le Président Poutine en profite pour dénoncer l'orgueil de ses voisins européens et surtout, eu égard aux engagements non tenus par l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à l'égard de la Russie !

Certes, nos cris et nos pleurs ne peuvent émouvoir que ceux qui vivent la même situation mais pas ceux qui en profitent !

Un de pays, sur l'échiquier international, devenu une puissance incontestée, champion de l'opportunisme économique, géopolitique et géostratégique ne s'inquiète de rien et ne s'attaque ouvertement à personne, c'est la CHINE !

D'où, la nécessité d'arrêter avec ces cris et défilés machettes en main et pour le cas de la RD. CONGO (et peut-être pour toute l'Afrique noire) la nécessité de créer une structure répondant au mieux à cette situation, d'une Afrique noire toujours sous emprise (à la merci des autres puissances)!

Même Poutine pourrait se lasser de nous, si notre complaisance, légèreté et irresponsabilité demeurent !

D'ailleurs, quand Poutine en a l'occasion, il ne rate pas de fustiger cette complaisance et légèreté des africains! Et donc, la Russie n'est pas une solution définitive pour nous si rien ne change dans le chef de nos dirigeants et même de la population !

Comment alors structurer cette démarche?

Nous savons, en tout cas, en ce qui concerne la RD. CONGO, la dernière jauge (eu égard au vote au Conseil de Sécurité de l'ONU) pour lever l'embargo sur les armes, montre bien que même à l'intérieur de l'Afrique, l'injustice à notre égard ne fait pas l'unanimité !

Bref, on ne nous respectera que quand l'Afrique sera capable de fabriquer ses propres armes (conventionnelles, nucléaires, biologiques et/ou chimiques, peu importe) !

Il faut connaître l'Histoire de l'homme occidental: c'est un belliqueux et envahisseur, aventurier et prêts pour risquer en vue de découvrir !

Et nous africains subsahariennes, qui sommes-nous ?

En résumé, je veux bien que l'Afriquemédia Tv continue à promouvoir le PANAFRICANISME mais, sans injures.

Car, ça ne nous avance en rien ! Passons maintenant aux stratégies dont on a besoin pour avancer:

Primo, faire en sorte que le panafricanisme soit repensé et organiser en cours à degré différents;

Secundo, penser à mettre au point un Centre africain de recherche en armements et cofinance par des fonds africains propres !

Tertio, demander à nos grands philosophes africains comme OMUNTUNDE, le Prof. KOVI, T. OBENGA, SEMIKEBA, CH. ONANA et j'en passe, de rédiger "LA CHARTE DE SPIRITUALITÉ DE L'HOMME NOIR !".

Car, notre incapacité à s'en sortir est due aussi à notre dispersion vers les spiritualités des autres (Catho- protestants- Islam -bouddhisme- Judaïsme -Mazdéisme etc... ).