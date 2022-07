Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités des Coordonnateurs et Superviseurs Provinciaux et Urbains/FAO - Les participants s'engagent à faire du pays, un pays-solution en matière d'environnement

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a organisé, en partenariat avec le Ministère de l'Environnement et Développement Durable, les travaux de renforcement des capacités des Coordonateurs et Superviseurs Provinciaux et Urbains de ce Ministère, du 10 au 14 juillet 2022 à Fleuve Congo Hôtel. Doté d'un potentiel environnemental très grand et sous les enjeux environnementaux, la RDC est considérée comme pays-solution. Raison pour laquelle, l'objectif de ces assises était celle de former les cadres techniques de l'environnement et développement durable sur le changement climatique, la bonne gouvernance de ressources naturelles, la connaissance sur les tourbières ainsi que l'éthique et la déontologie environnementale.

Déroulement des travaux

C'est autour des contenus capitaux et diversifiés ayant permis un renforcement des capacités que les coordonateurs provinciaux et urbains du Ministère de l'Environnement et Développement Durable ont reçu des riches informations liées aux changements climatiques et leurs enjeux. Grâce à l'expertise des différents formateurs internationaux venus du Gabon, du Cameroun, du Ghana et de l'Italie, ceux-ci ont dispensé une formation théorique enrichie d'échanges participatifs au profit de la RDC.

Tout compte fait, les bénéficiaires ont étés suffisamment outillés sur les thèmes d'actualités, spécialement sur les tourbières et leurs problématiques en RDC, ainsi que l'articulation institutionnelle du ministère de tutelle, de l'éthique professionnelle et l'évolution des carrières. Une série de connaissances qui a résulté des conclusions et suggestions durant les travaux en groupes et échanges entre participants.

Témoignages

Au nom de tous les participants, Jean-Marie Madikani Mungala a exprimé sa gratitude auprès de la Vice-premier ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable pour l'organisation de cette formation et la FAO pour la formation de qualité et le traitement qu'ils ont reçus depuis le début. Et les a rassurés qu'ils mettront en pratique tout ce qu'ils ont assimilé par le canal de différents experts.

Pour Jean Flavien, Coordonnateur provincial en charge de l'environnement et développement durable du Nord-Kivu, cette formation leur a permis de mieux cerner les enjeux environnementaux et les solutions possibles qu'ils vont devoir apporter à la RDC, car elle regorge beaucoup de richesses naturelles.

Mise en application sur terrain

Présente à la cérémonie de clôture de ces travaux, la Vice-Premier ministre, Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba s'est dit déterminée à observer dans les jours qui suivent, l'implémentation de cette formation sur terrain, car il se pose un problème de gouvernance environnementale. Elle s'est également adressé aux cadres de son ministère à adopter un nouveau comportement, face aux enjeux du climat afin de rendre la RDC un pays-solution.