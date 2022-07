Congo-Kinshasa: Nos jeunes - Que savent-ils faire concrètement ?

Aujourd'hui, 15 juillet 2022, le monde entier célèbre la journée mondiale des compétences des jeunes afin de permettre à ces derniers de disposer des " skills " qui leur permettent d'avoir accès à un emploi décent ou de s'établir à leurs propres comptes. (Entrepreneuriat).

Comme nous le savons, l'employabilité commence par une éducation de base de qualité.

Ensuite, il faut mettre en place des formations appropriées qui répondent aux besoins actuels de notre société.

Sur ce point précis, il est évident qu'en République Démocratique du Congo (RDC), certains contenus d'enseignement ne correspondent plus aux réalités actuelles: il devient urgent de revoir ces programmes et de les adapter aux besoins actuels de notre société, en intégrant dans le curriculum l'acquisition des compétences pratiques, par exemple, l'utilisation du numérique, à tous les niveaux, pour que les élèves qui terminent l'école secondaire - quelle que soit l'option - puissent acquérir des compétences nécessaires et réelles qui leur permettent de faire face, de manière concrète, aux défis de la vie quotidienne.

Nous devons développer une panoplie de formations pratiques qui permettront aux jeunes d'espérer trouver un emploi décent, même si ces jeunes n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'Université!

Il faudrait donc que notre pays se dote d'une politique plus efficiente en matière de formation professionnelle et technique (FPT).

Pendant longtemps, dans notre pays, la formation professionnelle a été associée à une "éducation de seconde zone".

Fort heureusement, les mentalités commencent à changer positivement. Aujourd'hui, avec la possibilité de pouvoir bientôt transformer nos matières premières sur place, la demande en main d'œuvre qualifiée et spécialisée va se faire de plus en plus pressante.

C'est le moment de penser à renforcer notre système de formation professionnelle, d'abandonner certaines filières qui offrent de " beaux diplômes " mais, ne conduisent à aucun débouché !

C'est le moment de mettre fin à des options et filières qui n'offrent aux jeunes aucune compétence réelle, des études qui ne les mènent nulle part et qui ne les préparent à rien!

C'est le moment de penser à changer de paradigme, en acceptant l'idée selon laquelle tous les jeunes ne doivent pas nécessairement faire des études universitaires mais, ils ont tous besoin de valeurs humaines et de compétences techniques et professionnelles pour survivre dans un monde sans merci !