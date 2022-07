Congo-Kinshasa: Formées à l'Ecole de campagne de Yale University aux USA/Kinshasa - Angèle Makombo et Chantal Faida donnent des astuces et stratégies électorales gagnantes aux femmes candidates

"Femmes, voulez-vous gagner aux élections "?C'est le thème de la conférence-débat co-animée par Angèle Makombo et Chantal Faida au Centre d'Etude pour l'Action Sociale, CEPAS en sigle, ce samedi 16 juillet 2022. Une conférence qui était axée sur la restitution aux femmes candidates aux élections de 2023, de la formation de l'Ecole de campagne électorale de YALE UNIVERSITY aux USA reçue par madame Chantal Faida.

Ladite conférence a connu la présence de l'honorable Solange Masumbuku qui, avec sa petite expérience en tant qu'ancienne candidate, a partagé avec les femmes sur trois points, à savoir: l'information, la formation et l'action. Selon elle, l'information veut dire connaitre la loi électorale et la formation, c'est échanger les expériences et enfin l'action revient à être visible dans la communauté menant des petites actions sur terrain.

Pour madame Chantal Faida, il était question de donner des stratégies électorales gagnantes aux femmes. Futures candidates, elles auront des défis à relever, c'est la raison de cette restitution des enseignements reçus aux USA. "On a donné des stratégies, les astuces pour bien étoffer son plan de campagne, parce que l'élection, c'est un projet et il faut avoir un plan et identifier les défis ", a-t-elle déclaré.

Pour les organisatrices, il fallait doter la femme des astuces et techniques les permettant d'affronter loyalement l'homme, qui depuis la nuit de temps, occupe une place importante dans la gouvernance du pays, aux échéances électorales à venir.