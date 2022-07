Cote d'Ivoire: Foire du chocolat bio et du marché artisanal - La bande dessinée au cœur de la promotion du cacao ivoirien

L'association "Les amis de San Pedro" sillonne la France pour inviter à la découverte du cacao ivoirien.

Après les villes de l'île-Saint-Denis et de Meaux, en France, au mois de mai dernier, la caravane de la Foire du chocolat bio et du marché artisanal, initiée par l'association "Les Amis de San Pedro" (Ladsp), s'est installée dans la ville du Pré Saint Gervais, le mercredi 1er juin dernier, pour la clôture de l'édition 2022.

Au soir de cette édition, Désiré Beugré, président de l'Ong, s'est réjoui du succès de ce rendez-vous de promotion du cacao et du savoir-faire artisanal made in Côte d'Ivoire. " Le cacao est le socle économique de la Côte d'Ivoire. C'est ce cacao qui a bâti notre beau pays. C'est le symbole du pays. Je me suis donc senti le devoir de le valoriser en Europe où se trouvent les plus gros consommateurs, en initiant en 2015 cet évènement. Comme les éditions passées, le rendez-vous de 2022 a tenu toutes ses promesses. Et je me réjouis de la grande mobilisation des associations européennes du secteur et surtout des populations, particulièrement les jeunes et les enfants qui viennent découvrir la culture ivoirienne et l'histoire du cacao, à travers le programme de promotion que nous leur proposons ", a confié le président de l'association Ladsp.

Pour l'étape de clôture de la ville du Pré Saint Gervais, visite des stands en compagnie de Laurent Baron, maire de la ville et de Hawa Koné, 1re adjointe au maire et dégustation du chocolat bio, ont constitué les articulations majeures du programme. Avec en bonus, un "Atelier cacao" avec les tout-petits du centre des loisirs et les familles.

Cette étape qui a connu un franc succès a été l'occasion pour les organisateurs, de faire la promotion du cacao à travers la bande dessinée éditée par Ladsp et intitulée Waa Kounougbé (la chance en pays Kroumen). Elle raconte l'aventure d'une cabosse de cacao qui raconte son voyage depuis la mise en terre à la transformation en chocolat en passant par la première pousse, la maturité, la récolte, le cabossage, la fermentation, le séchage, la mise en sac, l'entretien technique phytosanitaire des grains.

" De façon résumée, en introduction, je présente la Côte d'Ivoire à travers ses atouts économiques, sociaux et touristiques avec en point de mire, la place du cacao dans le développement du pays. Ensuite, nous faisons un zoom sur la cacaoculture depuis le planting jusqu'au produit fini (le chocolat). La troisième phase consiste à leur distribuer des images pour reconstituer le puzzle de la chaîne de production. Et enfin, nous passons à la dégustation du bon chocolat ivoirien ", a décrit Désiré Beugré qui donne rendez-vous pour l'année prochaine avec une édition innovée qui introduira des projections de films sur le cacao, des photos des braves planteurs et une option d'achat du bon cacao de Côte d'Ivoire dans sa forme brut, semi-finie ou finie.