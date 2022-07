Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a adressé ses voeux de bonne fête de l'Aïd al-Adha aux peuples égyptien, arabes et islamiques.

Le chef du gouvernement a imploré Allah, le plus Haut et le plus Puissant, que cette occasion soit porteuse du bien, de prospérité et de bénédictions pour le grand peuple d'Egypte et les peuples arabes et islamiques.