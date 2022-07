Afrique: [CAN 2022] - Reynald Pedros (coach Maroc) - " Au-delà de l'adversité qui sera forte, ce sera à nous de démontrer qu'on est capable de rivaliser avec le Nigeria "

interview

Pour la première fois de son histoire le Maroc jouera une demi-finale de CAN féminine de football. Les Lionnes de l'Atlas seront opposées au Nigeria qui n'a jamais perdu un match dans le dernier carré. Face à la presse, le coach Reynald Pedros du Maroc et la joueuse Nesryne El Chad reviennent sur les enjeux de ce match très important pour le pays hôte.

ATS-Journaliste : Comment les Lionnes de l'Atlas préparent leur match de demi-finale face au Nigéria?

Reynald Pedros : On se prépare de la même manière qu'on a préparé le quart de finale et tous les matches de poule avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. L'importance était après ce quart de final de bien se reposer, de recharger un peu les batteries et surtout de ne pas mettre de pression négative sur l'équipe, je pense que ça c'est très important. Sinon dans les contenus des entraînements on a absolument rien changé par rapport au match précédent.

ATS-Journaliste : Nesryne El Chad, quelle est l'ambiance dans l'équipe après la joie et l'euphorie de la Coupe du Monde?

Nesryne El Chad : L'ambiance n'a pas du tout changé depuis le début, on est toutes joyeuses toutes chanceuses d'être ensemble. Comme on le répète souvent on est une famille et il n'ya rien de plus merveilleux que d'être en famille. Oui il y a eu beaucoup d'euphorie et de joie après la qualification à la Coupe du Monde et en demi-finale , mais le plus important maintenant c'est la demie et on travaille pour autant sérieux et dans la bonne humeur.

ATS-Journaliste : Coach qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre adversaire le Nigéria, quels sont selon vous ses points faibles et ses points forts et pour Nesryne El Chad, le Nigéria fait partie des ogres de la compétition comment vous sur le plan défensive vous préparez ce match?

Renald Pedros : Le Nigéria est la meilleure africaine, elle participe très régulièrement à la Coupe du Monde. C'est l'équipe qui gagné le plus de CAN voilà. On connaît l'adversaire on sait qui on à faire. Maintenant sur match sur une demi finale, un match tout est possible. On va mettre les ingrédients pour pouvoir gagner cette demi-finale et aller en finale. Mais on sait que ce sera difficile, mais on est prêt pour ça.

Nesryne El Chad : Défensivement, je pense qu'on va se préparer comme tous les autres matches. On serait très rigoureuse en défense et peu importe l'adversaire, on se doit de rester costaud et propre derrière.

ATS-Journaliste : Coach, pour vous quels sont les points forts du Nigeria dans ce tournoi?

Reynal Pedros : On connaît les qualités de cette équipe du Nigéria. C'est la meilleure équipe africaine de ces dernières années, c'est une équipe compétitive. On sait à quoi s'attendre, maintenant je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on va se dire à propos de cette confrontation, mais on part dans l'inconnu. C'est-à-dire on connaît comment cette équipe joue, comment cette équipe a de l'expérience. Mais encore une fois au-delà de l'adversité qui sera forte, ce sera à nous de démontrer qu'on est capable de rivaliser avec cette équipe et qu'on est capable de se qualifier pour la finale.

ATS-Journaliste : Etes-vous prêtes pour le défi physique, quand on sait que le Nigeria est une équipe très physique?

Nesryne El Chad : Oui on est prêtes pour affronter n'importe qui je pense. Que ce soit le Nigeria ou un autre. D'ailleurs physiquement et tactiquement on est prêtes depuis le début et on vous le montre je pense et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là.

ATS-Journaliste : Nesryne El Chad, le Nigeria n'a jamais perdu de demi-finale depuis longtemps et cela n'est-il pas une pression supplémentaire pour vous? Coach si vous perdez cette demi-finale quel sera votre avenir avec le Maroc?

Nesryne El Chad : La pression, non je ne pense pas. Le Nigeria n'a jamais perdu de demi-finale, mais comme a l'habitude de le dire entre nous, c'est que nous n'étions pas dans la compétition. Donc on va tout faire pour leur faire perdre la demi-finale et nous l'a gagné. La pression elle n'est pas mauvaise pour nous les filles, le staff aussi je pense que c'est pareil. On se parle beaucoup entre nous filles, c'est que de la pression justement d'être le pays hôte ça nous donne un truc en plus? On va le faire pour notre peuple.

Reynald Pedros : Je ne pense à la défaite, c'est hors de mes pensées. On se prépare pour une demi-finale pour aller en finale. C'est un match on verra ce qui se passera après. Mais notre objectif est claire depuis le départ. On veut aller le plus loin possible dans cette compétition. On est en demi-finale après le match on verra mais pour l'instant. On a que des pensées positives et on ne pense pas à la défaite ni à un autre scénario autre que la gagne. On pense à notre match et on pense aller en finale.

ATS-Journaliste : Comment se porte votre est-ce que vous avez des blessées

Reynald Pedros : Déjà on a pas des joueuses blessées. Tout le monde est en forme tout le monde a bien récupéré et on bénéficiera de toutes nos joueuses pour cette demi-finale. Après chaque match est différent, le match le Sénégal est différent, le match contre le Botswana est encore différent avec des adversaires différents et le match contre le Nigéria sera encore différent. Donc ça sera à nous de nous adapter de faire en sorte que le Nigeria soit en difficultés par rapport à nos qualités mais on s'aperçoit dans cette CAN qu'il n' y a pas de petites équipes, il n' y a que des équipes compétitives. Je répète on fera tout ce qu'on peut sur le terrain pour se qualifier et atteindre cette finale.

ATS-Journaliste : Vous jouez probablement le match le plus important de votre carrière qu'est-ce que cela vous fait?

Reynald Pedros : C'est une aventure qui est exceptionnelle et qui a commencé depuis plus d'un an. En un an et demi, on se retrouve à force de travail et de confiance, des joueuses qui ont aussi du talent à se retrouver à faire une demi-finale de CAN. C'est un parcours qui est assez exceptionnel, une progression qui est assez exceptionnelle. C'est très encourageant pour la suite, même si encore une fois nous allons essayer d'aller le plus loin possible dans cette CAN. En tout on s'aperçoit qu'il y a un gros potentiel au Maroc. On voit que la population marocaine est derrière son équipe. On a vu au stade 40 à 45mille personnes pour le quart de finale et on espère plus pour la finale. Il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus, je pense que les joueuses méritent tous ces encouragements. C'est vrai, c'est un plus indéniable à notre sélection qui joue à domicile. L'objectif du Maroc c'est de s'installer durablement sur la scène internationale et africaine au plus haut niveau. On est dans le dernier carré de la CAN, cela veut dire qu'on fait partie des 4meilleures équipes de l'Afrique. On va la Coupe du monde, il faut continuer à travailler et à s'investir humainement et on y arrivera. Mais ce qui fera passer un cap plus important c'est de le gagner.

ATS-Journaliste Coach avant de prendre fonction officielle comme entraîneur, le Maroc sortait d'une défaite, mais depuis que vous êtes là le Maroc n'a plus perdu de match qu'est-ce qui explique cela?

Reynald Pedros : Déjà quand je regarde cette CAN, je n'identifie pas une équipe supérieure à l'autre. Quand on voit les résultat qu'il y a eu ça montre que les équipes sont proches les unes que les autres ça se joue à très peu de chose? Le niveau se resserre. Tout les pays travaillent très bien. Après se rapprocher des nations de foot come le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire équipe forte, l'Afrique du Sud le secret c'est qu'il faut travailler, il faut avoir une ligne directrice, il faut avoir une direction et les fédérations doivent en avoir. et des ambitions aussi. Il ya de la qualité dans toutes les sélections féminines africaines. Ce qu'il faut c'est qu'il faut travailler et leur faire comprendre , il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et un jour grâce à ça, une équipe africaine gagnera la Coupe du MondeMais il y a une chose qui prime c'est le travail, le sérieux et le professionnalisme.

ATS-Journaliste : Nesryne El Chad vous avez écrit l'histoire du football féminine Marocaine en vous qualfiant pour la Coupe du Monde, et en demi finale de la CAN qu'est ce que cela vous fait?

Nesryne El Chad : C'est vrai qu'on est entrain d'écrire l'histoire. Entre l'objectif il est claire c'est la gagne et demain on va tout faire pour remporter le match comme on l'a fait avec le Botswana et les autres qu'on a joué. Avec tout le respect qu'on a au Nigeria, c'est une très bonne équipe , mais nous aussi nous sommes une très bonne équipe. Donc demain ça sera un gros match, j'espère ressortir contente et victorieuse comme toutes les filles de l'équipe d'ailleurs