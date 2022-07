Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur- Les épreuves écrites du Bts lancées ce lundi- 61 002 candidats composent

Les épreuves du Brevet de technicien supérieur (Bts) session 2022, ont été lancées officiellement ce lundi 18juillet 2022 à Abidjan-Cocody. Précisément à l'Université internationale privée d'Abidjan,(Uipa). Ce par le professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour la session 2022, ce sont 61 002 candidats qui composent. « Ce Bts2022 compte 61 002 candidats, contre 56 750 l'année dernière. Les 61 002 candidats composeront dans 131 centres dont 98 à Abidjan et 33 à l'intérieur du pays. Ils se répartissent en 42 226 pour les 10 filières tertiaires (69,22%) et 18 776 (30,78%) pour les 23 filières industrielles », a indiqué le Professeur Adama Diawara.

Aussi, Il a ajouté espérer que cette année, le taux de réussite sera plus élevé que celui de l'année dernière (46,80%). Le ministre a donc invité les candidats à se détourner de la fraude. « Tout est fait pour endiguer la fraude. Plus de 6 400 surveillants sont mobilisés pour ces examens et ils seront très vigilants. En dehors des contrôles physiques, des contrôles électroniques sont effectués et des détecteurs de métaux sont déployés pour éviter que certains candidats entrent dans les salles de composition avec les portables » a- t-il rassuré.

Les épreuves écrites du Bts vont se tenir du 18 au 21 juillet 2022. Elles seront suivies des épreuves pratiques du 25 au 30 juillet 2022. Et les résultats seront proclamés le 19 août 2022